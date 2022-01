GÂNDURI NEBOTEZATE (III)

* Doar un buchet de flori poate fi mai frumos decât o scrisoare de dragoste.

* Mi-aș vacanta tristețea, de-aș ști că nu o dorește nimeni. Numai așa va învăța să renunțe la ea însăși.

* Când îndrăgostiții vor și crede tot ce spun, atunci lumea va fi mult mai frumoasă.

* În lumea mincinoșilor nu există suspiciuni, dar nici garanții.

* Când râdem de alții, ne consolăm cu voce tare.

* Îmi place să judec oamenii nu după înălțimea la care au ajuns, ci după aceea la care vor să ajungă.

* Un izvor al nemulțumirii oamenilor este și faptul că iubesc mai mult ce n-au, decât ceea ce le aparține.

* Singurul mod de a nu avea dezamăgiri este să nu faci și să nu vrei nimic.

* De cele mai multe ori, important este nu unde ai ajuns, ci pentru ce.

* Măsura gradului de civilizație din noi o dau doar momentele când suntem singuri.

* Din Testamentul meu: din ce-am lăsat, luați fiecare un singur criteriu – măsura în care m-ați iubit. Deși sărac, Doamne, mult va rămâne al nimănui.

* N-am fost nici premiant, nici repetent. Dar n-am reușit nici să fiu EU. Iar azi, e prea târziu.

* Nimic mai trist decât atunci când ai tăcut și nu vorbește nimeni în locul tău.

* Dacă toate faptele noastre ar avea și chipul nostru, atunci ne-am dori, de multe ori, o colecție de măști.

* Din Testamentul meu: iau cu mine doar criticile ce mi le-ați adus. Vă las toate laudele.

* Cei mai săraci sunt oamenii cu gânduri pieptănate.

* Săracii și săracii cu duhul nu sunt rude. Nici măcar vecini.

* Adevăratul viitor al fiecăruia dintre noi este cel postmortem.

* Marea greșeală a școlii dintotdeuna a fost și este că imparte viața pe lecții. Ori ea e una singură.

* Ești dascăl cu adevărat nu atunci când vorbești, ci când taci.

* Marile caractere nu au pieptul vânăt.

* Un om grăbit este un om ce fuge de prezent.

* Abia când te declari sincer, recunoști ca ești un mincinos.

* Se cunoaște deocamdată, un singur mod de a-i mulțumi pe toți după moarte să nu lași nimic, nici măcar absența ta.

* Până când dimensiunile putinței sunt egale cu ale voinței, oamenii sunt, în general, mulțumiți. Necazurile apar după aceea.

* În viață, singurul care nu are nevoie de avocat este adevărul.

* Într-o lume aflată sub semnul echilibrului, chiar și risipitorii de politețe sunt condamnați.

* Adesea dezamăgirile noastre au dimensiunea diferenței dintre ceea ce suntem și ceea ce am vrea să fim.

prof. Octavian Guțu

