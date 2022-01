Cum să prepari și tu prăjituri gustoase și sănătoase? 20 sfaturi utile

Făina este folosită în majoritatea rețetelor. Există

diferite tipuri de făină pentru prăjituri

. Făina de prăjituri are mai puțin gluten, există torturi însă care necesită o făină cu mai mult gluten. Și tot legat de făină, cel mai bine este s-o cântărești, nu s-o măsori, pentru că numai astfel poți fi sigură de cantitatea exactă.