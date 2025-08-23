De la cenotaful lui Iuliu Maniu la Cimitirul Săracilor din Sighet. Pelerinajul Bădăcin – Sighet 2025, închinat martirilor din închisorile comuniste

Păstrând o tradiție de mai bine de un sfert de veac, în aceste zile se desfășoară Pelerinajul Bădăcin- Sighet 2025, un eveniment unic în România, dedicat jertfei martirilor care au suferit și au murit în temnițele comuniste. Ajuns la cea de-a douăzeci și șasea ediție, pelerinajul de anul acesta este consacrat Fericitului episcop Iuliu Hossu, cel care a rostit, la 1 Decembrie 1918, proclamația Unirii la Alba Iulia și care, în anii prigoanei, a rămas statornic în credință și demnitate.

Importanța acestei ediții este subliniată și de faptul că, prin Legea nr. 290/2023, Parlamentul României a declarat anul 2025 drept „Anul Cardinal Iuliu Hossu” la nivel național.

Pelerinajul se desfășoară pe o distanță de 165 km, pornind de la cenotaful lui Iuliu Maniu din Bădăcin – locul unde marele om politic ar fi trebuit să își doarmă somnul de veci – și încheindu-se la Cimitirul Săracilor din Sighetu Marmației, acolo unde, în anonimat, odihnesc Iuliu Maniu alături de alte victime ale regimului comunist.

Pe parcurs, pelerinii trec prin numeroase localități încărcate de istorie și memorie națională: Bocșa – satul natal al lui Simion Bărnuțiu, Cehu Silvaniei, Băsești – unde s-a născut Gheorghe Pop de Băsești, Ulmeni, Mireșu Mare, Baia Mare, Șișești, Hărnicești, Giulești – locul de origine al fruntașului țărănist Ilie Lazăr, Vadu Izei, pentru ca în final să ajungă la Sighetu Marmației, la Memorialul Victimelor Comunismului și la Cimitirul Săracilor.

Momentul central va fi în 29 august, sărbătoarea „Tăierii Capului Sfântului Ioan Botezătorul”, când pelerinii vor participa la Sfânta Liturghie celebrată chiar în fosta închisoare de la Sighet, astăzi Memorial al durerii și al memoriei.

Ca în fiecare an, pelerinajul a debutat pe 22 august, la Șimleu Silvaniei, unde pelerinii primesc Crucea procesională împodobită cu o coroană de flori, semn al jertfei reînnoite prin rugăciune și pași. De aici, au pornit într-o primă etapă de acomodare spre Bădăcin.

Parohia Greco-Catolică Bădăcini a primit pe cei 90 de tineri pelerini care s-au angajat să parcurgă pe jos drumul până la Sighet. Aceștia au făcut un popas de reculegere la Casa Memorială „Iuliu Maniu”, s-au rugat la biserica parohială și au fost găzduiți de comunitate în noile spații reabilitate din Casa Culturală „Ioan și Clara Maniu”. După Sfânta Liturghie de sâmbătă dimineață și micul dejun oferit de credincioși, au pornit la drum, prima oprire fiind la Bocșa lui Simion Bărnuțiu.

Pelerinajul Bădăcin- Sighet nu este doar o călătorie istorică, ci și o mărturie de credință și tinerețe, prin care generațiile de azi se întâlnesc cu exemplul martirilor care au apărat libertatea și demnitatea neamului românesc.

Într-o lume marcată de uitare și relativism, tinerii care străbat acest drum al jertfei ne transmit un mesaj simplu și profund: a rămâne statornici în lumina lui Cristos și a nu lăsa ca memoria martirilor să fie ștearsă.

preot Cristian Borz