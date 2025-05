Furtul tezaurului dacic de la Muzeul Drents s-ar fi făcut la comanda unor interlopi din România

Furtul tezaurului dacic de la Muzeul Drents din Assen a fost comis la comanda lumii interlope româneşti, iar banda de motociclişti interzisă Hardliners este cea care a recrutat executanţii spargerii din muzeu, au declarat pentru RTL Nieuws surse din mediul interlop şi din cadrul anchetei poliţiei olandeze, potrivit news.ro.

Obiectele de artă valoroase, printre care şi coiful de aur de la Coţofeneşti, au fost furate ca monedă de schimb pentru ca un criminal român să scape de pedeapsa cu închisoarea, spun surse bine informate citate de site-ul de ştiri al postului de televiziune olandez.

Astfel, scenariul cel mai probabil este că în special coiful dacic, vechi de 2500 de ani şi de neînlocuit, este încă intact. „Se adună indiciile că acesta nu a fost topit”, a declarat o sursă apropiată anchetei poliţiei. Probabil că obiectul de valoare se află încă în Olanda. „Probabil se află în apropiere de Heerhugowaard, înfăşurat într-un prosop”, a declarat sursa citată.

În noaptea de 24 spre 25 ianuarie, hoţii au spart uşa Muzeului Drents, unde era expusă expoziţia „Dacia, împărăţie de aur şi argint”. În patru minute, hoţii de artă au spart două vitrine cu ajutoul unor ciocane mari şi au fugit cu coiful de la Coţofeneşti şi trei brăţări de aur, cu o valoare totală asigurată de 5,8 milioane de euro. Detaliu remarcabil: în timpul jafului, hoţii au scăpat coiful la un moment dat, a declarat o sursă pentru RTL Nieuws.

Poliţia a făcut imediat tot posibilul pentru a recupera comoara românească. Ancheta s-a concentrat rapid asupra localităţii Heerhugowaard şi împrejurimilor acesteia, din provincia Noord-Holland. Poliţia a efectuat percheziţii în locuinţe şi depozite şi a reţinut şapte suspecţi, printre care Douglas W. (36 de ani), Bernhard Z. (35 de ani) şi Jan B. (20 de ani).

În cazul lui Jan B., poliţia a demarat o operaţiune sub acoperire înainte de arestarea sa. Agenţii s-au dat drept reprezentanţi ai unor cumpărători străini ai coifului românesc. Aceştia au oferit 400.000 de euro, sumă pe care B. ar fi refuzat-o. Când operaţiunea s-a dovedit un eşec, B. a fost totuşi arestat.

Aceşti bărbaţi ar fi fost recrutaţi cu ajutorul bandei de motociclişti interzise Hardliners, potrivit unor surse bine informate. „Li s-au promis 15.000 de euro de persoană”, afirmă o sursă din mediul criminal. Unul dintre suspecţi ar fi un aspirant la statutul de membru al Hardliners.

Banda de motociclişti Hardliners a fost înfiinţată în 2019 în închisoarea din Zaanstad de către membri ai clubului de motociclişti interzis Hells Angels. De-a lungul anilor, membrii clubului de motociclişti au fost condamnaţi pentru mai multe infracţiuni, precum extorcare, incendiere şi agresiune. Liderul Hardliners, Lysander de R., este încarcerat din 2018, fiind suspectat de conducerea unei organizaţii criminale. În martie 2024, clubul de motociclişti a fost interzis de către instanţă.

Comanda pentru furtul de opere de artă ar fi venit însă din România, au declarat pentru RTL Nieuws surse independente una de celaltă. Comoara dacică ar fi fost furată la comanda unui mare interlop care vrea să scape de pedeapsa cu închisoarea. Această persoană ar vrea să înapoieze casca şi brăţările în schimbul reducerii sau anulării pedepsei sale. RTL Nieuws precizează că nu a aflat despre ce criminal este vorba.

Deşi poliţia continuă să investigheze şi alte piste, „se pune din ce în ce mai mult accentul pe un comanditar român”, afirmă o sursă apropiată anchetei.

Nu este neobişnuit ca infractorii să achiziţioneze opere de artă pentru a le folosi ca monedă de schimb pentru reducerea pedepsei, notează RTL Nieuws. Astfel, două tablouri de Van Gogh furate din Muzeul Van Gogh în 2003 au apărut într-o ascunzătoare a criminalului italian Raffaele Imperiale. Italianul a pus justiţia pe urmele hoţilor în schimbul unei pedepse mai uşoare. Recent, s-a descoperit că un tablou de Frans Hals, furat acum cinci ani, se află probabil în posesia criminalului belgian Flor B.

Parchetul olandez nu a dorit să comenteze acest aspect: „Nu putem spune nimic despre existenţa unui comanditar. Prin urmare, sugestiile şi afirmaţiile dumneavoastră, bazate pe surse, rămân în întregime responsabilitatea dumneavoastră”, a transmis Parchetul, care de asemenea, nu a răspuns la întrebările privind posibila implicare a bandei de motociclişti Hardliners.

Potrivit uneia dintre surse, Parchetul păstrează în mod deliberat secretul. „Este un caz foarte delicat. Dacă Olanda vorbeşte despre un comanditar român, se va declanşa imediat un scandal diplomatic”, a explicat sursa.

„Este o informaţie nouă pentru mine şi pentru clientul meu”, a declarat Dennis Vlielander, avocatul lui Douglas W., referindu-se la sursele RTL Nieuws care vorbesc despre implicarea bandei de motociclişti Hardliners şi a unui comanditar român. „Clientul meu nu se recunoaşte în aceste afirmaţii. În plus, nu avem niciun comentariu în acest moment. Preferăm să discutăm conţinutul cazului în sala de judecată”, a transmis avocatul.

Micha Jonge Vos, avocatul lui Bernhard Z., a fost laconic: „Am ascultat cu interes, dar nu am niciun comentariu.”

RTL Nieuws menţionează că nu a reuşit să ia legătura la timp cu avocaţii membrilor Hardliners şi ai lui Jan B. Reacţia lor va urma probabil mai târziu.

RTL Nieuws a investigat în ultimele luni furtul de opere de artă şi a discutat cu surse din cadrul poliţiei şi justiţiei din Olanda şi România, cu avocaţi şi cu surse din mediul infractor. Din diverse motive, printre care şi siguranţa personală, unele surse au dorit să rămână anonime. RTL Nieuws a respectat această dorinţă, precizează postul de televiziune.

Articol publicat în cadrul parteneriatului dintre cotidianul Magazin Sălăjean şi ziarul Bursa.

www.bursa.ro

