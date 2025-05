România, între aur și matematică

România a trecut prin nori grei, printr-o furtună care aproape că a ucis-o. Agitația a fost una greu de descris în cuvinte. Am văzut și văd români tot mai dezbinați. Da, am ales un candidat independent, dar sunt puțini cei care se întreabă de ce a intrat România în această furtună și ce trebuie făcut pentru a nu cădea pradă violenței, lipsei bunului simț, amenințărilor și altor comportamente tulburătoare, deviante. Eu cred că greșelile pe care le-au făcut în ultimele decenii toate partidele aflate la guvernare, lăcomia politică, dezmățul, politizarea totală a unor instituții, slăbirea educației, ștergerea culturii de pe harta investițiilor în multe orașe și comune, toate acestea au dus la ceea ce ați văzut și simțit în ultimii ani la nivel național. România e împărțită în două, iar șanțul care desparte această țară este tot mai larg și mai adânc. Simt ura multor români din Diaspora pentru cei rămași acasă. Recunosc, m-am săturat. Cred că lucrurile trebuie tranșate. Nu mai vreau să îmi decidă viitorul cel care stă în străinătate de două decenii. Eu am ales să rămân în țară. Ce putem face pentru a ne feri de nebuni și nebune în politică? E nevoie de investiții masive în educație, cultură, sănătate, e nevoie de lideri, de politicieni corecți. Am văzut că arătați cu degetul spre parlamentarul sălăjean cu câteva clase. Da, dar cine i-a permis să ajungă acestui sălăjean în Guvern? Nu vă întrebați? Chiar nu vă interesează? Oameni buni, legea i-a permis să ajungă! Așa este legislația, așa este Constituția, Statul, iar Statul suntem noi. Hai să vă mai spun. Legea nu prevede un examen psihiatric sau psihologic pentru cei care candidează. Pe bune? Da, pe bune! Nu este de mirare că ajung în funcții de primari sau directori de instituții mulți nebuni cu acte în regulă. Cine este de vină pentru toate acestea? Tot noi suntem de vină, eu, tu, el, ea, toți. Suntem siguri că începând de azi vrem o Românie în care să nu se mai poată fura un fir de păr, în care instituțiile să nu mai fie politizate, școlile, serviciile, spitalele? Nu, nu cred că am ajuns încă în stadiul în care vrem o asemenea țară. Ce urmează pentru România? O perioadă grea, foarte grea. A, era să uit. Sper că PSD, PNL și UDMR au învățat ceva din ceea ce s-a întâmplat în România și că se vor reforma. Sper că au înțeles că cei mai mulți români s-au săturat de aceiași politicieni și e nevoie de oameni noi. De o astfel de schimbare este nevoie și la nivel local. Eu unul sunt sătul de aceleași personaje politice pe care le întâlnesc de mai bine de un deceniu.

