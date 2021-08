FLORIN CÎŢU: „Nu mi se pare normal ca angajaţii de la Ministerul Transporturilor şi familiile lor să aibă gratuitate la tren”

Premierul Florin Cîţu a afirmat că nu i se pare normal şi va trebui revizuit acest lucru şi anume faptul că angajaţii Ministerului Transporturilor, cei din instituţiile subordonate şi familiile acestora să aibă gratuitate pe tren. El a mai explicat că merge cu avionul şi îşi plăteşte biletul, informează news.ro.

„Ca să fac aceste alocări trebuie să vină către mine cu o prezentare a unui program de reformă. Eu am spus foarte clar că noi nu putem să vorbim de reformă atâta timp cât păstrăm aceleaşi subvenţii care erau plătite pe vremea PSD. Aceeaşi asistenţă socială. Am aflat şi eu nu ştiam că în Ministerul Transporturilor, angajaţii, familiile acestora şi în subordonate circulă gratuit. Este din 1999. Nu mi se pare normal acest lucru şi am cerut să revizuiască”, a afirmat Florin Cîţu, marţi la Parlament, înaintea şedinţei coaliţiei.

Chestionat dacă este dispus să acorde mai mulţi bani la Transporturi, prim-ministrul a răspuns: „Cererile au fost în special pentru asistenţă socială şi pentru subvenţii”.

