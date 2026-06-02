Firma Brantner preia gratuit deșeuri mari

Veste bună pentru zălăuani. Firma Brantner a anunțat derularea unor campanii de preluare gratuită a deșeurilor mari de la abonații casnici. Exemple de deșeuri voluminoase: covoare, mobilă, altele decât deșeurile de echipamente electrice și electronice. Campania se va desfășura în data de 4 iunie, în spate la Michelin, pe platforma betonată de lângă fosta Uzină Electrică.

În orașul Jibou, deșeurile vor fi preluate în data de 11 iunie, punctul de colectare urmând să fie amenajat pe strada Garoafelor, lângă Romstal.

În Cehu Silvaniei, preluarea deșeurilor voluminoase va avea loc în data de 9 iunie, la intersecția străzilor Păcii și Trandafirilor, zona BCR.

