Accident la Creaca. Mai multe persoane au fost rănite

Un grav accident de circulație a avut loc azi-dimineață în localitatea Creaca. Potrivit polițiștilor, un autocamion care se deplasa pe drumul județean 191C, din direcția Brebi către Jibou, a intrat într-un microbuz. Conform primelor cercetări, șoferul microbuzului nu s-a asigurat la pornirea mașinii de pe marginea drumului, acolo unde staționa. Ambii conducători auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative. În acest moment, mai multe persoane primesc îngrijiri medicale la fața locului. Traficul este blocat.

Share Whatsapp Email