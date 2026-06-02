Eleva Maria-Iuliana Bulgărean, câștigătoarea Trofeului „Mircea Radu”

Adolescenta Maria-Iuliana Bulgărean este câștigătoarea Trofeului „Mircea Radu” ediția a VI-a, distincție acordată în cadrul unui concurs educațional organizat de Colegiul Tehnic „Alesandru Papiu Ilarian” din Zalău. Iuliana este elevă în clasa a X-a la API, iar concursul este organizat în memoria celui care a fost Mircea Radu, un regretat dascăl de la API Zalău. Maria consideră că activitățile extrașcolare au un rol esențial în formarea ei atât ca elev, cât și ca om. Acestea nu reprezintă doar simple activități desfășurate în afara orelor de curs, ci și experiențe care au ajutat-o să se descopere, să evolueze și să înțeleagă că este foarte important să te implici în comunitatea din care faci parte. Prin fiecare proiect sau activitate la care a participat, a învățat lecții, spunea ea, pe care nicio carte nu ți le poate oferi complet: lecții despre empatie, responsabilitate, munca în echipă, curaj și dorința sinceră de a face bine. Trofeul va fi înmânat cu ocazia festivității de încheiere a cursurilor claselor IX-X, potrivit profesoarei Matyas Zinia. Competiția educațională se adresează elevilor API Zalău care se remarcă în cadrul proiectelor educaționale și a activităților extrașcolare.

Share Whatsapp Email