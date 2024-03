Finanțare de 10.000 de euro pentru Biblioteca Județeană Sălaj

Biblioteca Județeană „Ioniță Scipione Bădescu” Sălaj, instituție aflată în subordinea Consiliului Județean Sălaj, a câștigat un nou proiect din fonduri nerambursabile, finanțat de European Cultural Foundation. În valoare de 10.000 de euro, programul își propune să ducă poveștile din Biblioteca Județeană în cât mai multe comunități din județul Sălaj. „Am aplicat pentru acest grant cu gândul la un alt proiect drag sufletului nostru: Cu cartea pe uliță, care, în mai puțin de un an, a ajuns la peste 3.000 de copii din 37 de localități sălăjene. Comunitatea a fost atât de încântată de activitățile noastre, încât ne-am dorit să putem continua și în acest an. Așa s-a născut Travelling Library sau Cartea pe uliță, ediția 2024”, a declarat Mariana Marian, managerul Bibliotecii Județene Sălaj. „Vom organiza sesiuni de lectură și ateliere de creație artistică, vom vorbi despre cărți și eroi neînfricați, ne vom scrie propriile povești și vom demonstra încă o dată, că bibliotecile sunt mai vii ca niciodată”, a adăugat managerul BJ Sălaj. Travelling Library este unul din cele 55 de proiecte declarate câștigătoare, din aproape 130 care s-au înscris în cursă. Ediția din acest an a programului abordează diverse provocări cu care se confruntă Europa, cum ar fi izolarea socială, inegalitatea, dezinformarea și criza climatică, prin schimbarea locală condusă de comunitate, facilitată de bibliotecile din toată Europa.

