S-a blocat facebook. O să murim

Tragedie, domnule. Rețeaua de socializare, care le permite normalilor și anormalilor să se bage în seamă, să spună vrute și nevrute, s-a blocat. Au fost milioane de plângeri în întreaga lume, au curs amenințările, sesizările, unii au intrat în fibrilații, le-au curs stropi reci de sudoare pe spinare, mulți s-au speriat că și-au pierdut conturile, că cineva le-a furat identitatea virtuală. Am văzut o mulțime de oameni speriați, nervoși, deranjați că nu mai pot comunica, vedea, posta, distribui. În disperare, unii au introdus de zeci de ori parolele conturilor. Au contribuit la blocarea lor. A vuit presa cu problemele rețelei de socializare. Problemele au fost rezolvate după aproximativ o oră, iar facebook și-a revenit. Au apărut mii de mesaje, glume, utilizatorii au răsuflat ușurați. Din toată povestea asta am tras o singură concluzie. Milioane și milioane de oameni au devenit dependenți de rețelele de socializare. Este bine, este rău? Nu prea văd unde este binele în toată povestea asta. Ce se întâmplă dacă la miezul nopții cad definitiv toate rețelele de socializare cunoscute? Simplu. Mii de oameni ar putea suferi adevărate șocuri mintale, milioane de oameni ar risca să intre în depresie. Vă dați seama prin ce stări ar trece psihopații și frustrații care nu ar mai avea terenul pentru a se putea desfășura, ataca și linșa cu înverșunare? Dar instituțiile? Da, inclusiv instituțiile publice, politicienii, directorii și primarii se folosesc din plin de aceste platforme de care omenirea devine dependentă, o omenire tot mai vulnerabilă, mai slabă, încrâncenată. Recunosc, inclusiv eu m-am agitat puțin văzând că nu îmi mai pot accesa contul. Am aflat rapid că este o problemă globală. A fost o oră în care m-a liniștit, mi-am dat seama că există viață dincolo de facebook. Am colorat împreună cu fetița mea și am constatat că viața e chiar frumoasă în afara telefonului mobil și a calculatorului. Într-adevăr, viața este frumoasă, dar tot mai mulți uităm să o trăim și o s-o pierdem, iar când ne vom da seama, va fi prea târziu.

Share Whatsapp Email