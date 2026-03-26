Melasma, o afecțiune des întâlnită la femei. Cauze și tratament

Melasma este o afecțiune întâlnită mai ales la femei, fiind caracterizată prin apariția la nivelul feței sau gâtului a unor pigmentații maronii sub formă de pete sau plăci. Aceste pete apar și pe frunte, în zona perioculară, deasupra buzei superioare, în zona obrajilor și, mai rar, în zona gâtului ori a decolteului. Apariția frecventă a petelor maronii, de multe ori în cursul sarcinii (însă nu exclusiv în această perioadă sau din acest motiv), a dat bolii și denumirea populară de „masca gravidică”. Nici bărbații nu fac excepție, deși cazurile sunt rare. În cazul lor, părțile tegumentare din extremitățile frunții sunt cel mai des afectate.

Printre factorii favorizanți se regăsesc, în principal, factorii genetici predispozanți și expunerea solară, îndeosebi fără creme de protecție.

Pe lângă alte efecte nedorite, lumina UV stimulează melanocitele, celule responsabile de producția cutanată de melanină, iar acestea produc hiperpigmentații localizate. Melasma se accentuează în timpul verii, în perioadele de expunere solară; Fototipurile cutanate mai închise

Deși pielea închisă la culoare este considerată rezistentă la agresiunea luminii UV, având mai multe melanocite, mai mult pigment și, deci, o toleranță solară mai bună, tendința persoanei de a se expune excesiv la soare, fără a asigura și o fotoprotecție adecvată, determină adesea apariția melasmei. Profil hormonal particular- dezechilibrele hormonale (ovariene, tiroidine) sau profilul hormonal specific perioadei de graviditate pot să inducă apariția leziunilor la persoanele predispuse.

De asemenea, incidența mai mare a melasmei în ultimii ani poate fi determinată și de cazurile frecvente de hiperestrogenie (nivel crescut de estrogen) asociate cu nivelul ridicat de stres, existența de țesut adipos excedentar, consumul de medicamente și alcool ce afectează funcția hepatică (ficatul este principalul organ de metabolizare estrogenică) sau cu asimilarea de xenoestrogeni, adică de estrogeni „străini”, care provin din diverse substanțe cu care organismul intră în contact și care acționează asupra sistemului endocrin ca falși mesageri. Diverse tipuri de medicamente fotosensibilizante, antibiotice, contraceptive orale, produse cosmetice fotosensibilizante sau pigmentante (parfumuri, creme, etc.) pot declanșa sau agrava leziunile pigmentare.

Metode de tratament

Tratamentul la cabinet al melasmei include proceduri avansate, care se bazează pe tehnologii moderne de estetică medicală. Medicul are la îndemână soluții diverse, pe care le utilizează în funcție de situația și nevoile fiecărui pacient în parte: microdermabraziune – exfoliere mecanică, realizată cu cristale; mezoterapie depigmentantă – procedură neinvazivă, ce utilizează electroporația pentru a introduce în straturile profunde ale pielii un cocktail de substanțe active; peeling superficial – cu alfahidroxiacizi sau cu TCA (acid tricloroacetic); tehnologie IPL (lumină intens pulsată) – cu filtru adaptat tulburărilor pigmentare; tehnologie laser de tip Fraxel – pentru regenerare celulară; terapie Intraceuticals – bazată pe producerea și utilizarea oxigenului hiperbaric pentru infuzia în profunzime a unor seruri speciale cu molecule transportoare, tehnologia utilizează acid hialuronic, vitamine (A,C,E) și antioxidanți puternici pentru a șterge semnele îmbătrânirii și a conferi tenului un aspect luminos, uniform, relaxat;

Tratamentul la domiciliu, efectuat la recomandarea medicului, include: aplicarea unui produs depigmentant – are conținut de retinol (asigură reînnoirea celulară, proces ce încetinește pe măsura înaintării în vârstă), vitamina C, agenți exfolianți ușori, substanțe depigmentante;

agent exfoliant ușor – creme sau loțiuni cu conținut de alfahidroxiacizi; fotoprotecție strictă – cremă cu factor de protecție 50+, cu filtre pentru UVB și UVA, aplicată corect, în cantitate suficientă.

Se recomandă ca toate aceste forme de tratament să fie completate de un regim de viață echilibrat, în care să se evite stresul (ce influențează balanța hormonală), și de o alimentație sănătoasă, cu mai puține alimente procesate și cu un consum regulat de fibre (pentru sănătatea tractului intestinal) și de alimente cu efect antioxidant.