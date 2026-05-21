Execuţiile globale au atins, în 2025 ,cel mai ridicat nivel din ultimele patru decenii

Numărul execuţiilor la nivel mondial a înregistrat în 2025 o creştere abruptă, ajungând la cel mai ridicat nivel de după 1981, potrivit raportului anual publicat de Amnesty International şi citat de Ouest-France. Organizaţia a documentat cel puţin 2.707 execuţii, însă avertizează că bilanţul real este mai mare, deoarece nu include datele din China, unde se presupune că au avut loc mii de execuţii. Creşterea de 78% faţă de 2024 marchează una dintre cele mai abrupte evoluţii din ultimele decenii şi readuce discuţia globală despre utilizarea pedepsei capitale ca instrument politic şi de securitate.

• Iranul, epicentrul creşterii globale

Conform raportului, Iran concentrează aproximativ 80% din execuţiile documentate la nivel mondial, cu circa 2.159 de cazuri, aproape dublu faţă de anul anterior. Amnesty International susţine că autorităţile iraniene au intensificat utilizarea pedepsei cu moartea ca „instrument de represiune şi control politic”, în special după escaladarea tensiunilor regionale şi conflictul de 12 zile cu Israel şi Statele Unite. Organizaţia notează că dinamica execuţiilor a fost accelerată în a doua parte a anului: dacă înainte de vară fuseseră înregistrate 654 de execuţii, între iulie şi decembrie numărul a crescut la 1.505. Un alt element important evidenţiat în raport este ponderea infracţiunilor legate de droguri: aproape 998 de execuţii în Iran au fost aplicate pentru încălcări ale legislaţiei privind stupefiantele, ceea ce reprezintă aproape jumătate din totalul naţional.

• Context politic şi acuzaţii de represiune

Raportul Amnesty sugerează că pedeapsa cu moartea este folosită nu doar în scop penal, ci şi ca mecanism de control social. Organizaţia indică faptul că valul de execuţii a urmat atât protestelor interne din Iran, cât şi tensiunilor regionale, inclusiv conflictelor din Orientul Mijlociu. În paralel, Organizaţia Naţiunilor Unite a raportat că cel puţin 21 de persoane au fost executate în Iran de la sfârşitul lunii februarie pe motive politice sau de securitate naţională.

• Distribuţia globală a execuţiilor

După Iran, alte state cu un număr semnificativ de execuţii în 2025 sunt: Arabia Saudită – 356 execuţii, Yemen – cel puţin 51, Statele Unite – 47, Egipt – 23

Somalia, Singapore şi Kuweit – câte 17 execuţii fiecare. În total, execuţiile au fost raportate în 17 state, ceea ce confirmă caracterul concentrat al fenomenului la nivel global, cu un număr redus de ţări responsabile pentru majoritatea cazurilor.

• Reacţia Amnesty International

Secretarul general al organizaţiei, Agnès Callamard, a condamnat utilizarea pedepsei capitale, afirmând că unele state o folosesc pentru a induce frica şi a limita libertăţile fundamentale. Ea a subliniat că execuţiile sunt aplicate în mod disproporţionat împotriva grupurilor vulnerabile şi a populaţiilor marginalizate, accentuând caracterul politic al fenomenului în anumite state. Raportul Amnesty International pentru 2025 indică o recrudescenţă semnificativă a aplicării pedepsei cu moartea la nivel global, dominată de situaţia din Iran şi de lipsa de transparenţă din alte state majore precum China. Tendinţa generală sugerează o concentrare tot mai mare a execuţiilor în state unde pedeapsa capitală este folosită atât ca instrument juridic, cât şi politic.

