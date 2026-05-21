Firmele care nu depun bilanţurile până la 2 iunie riscă amenzi şi trecerea la impozit pe profit

Data limită pentru depunerea situaţiilor financiare sau a bilanţurilor, cum li se spune mai popular, este 2 iunie 2026, potrivit unui comunicat ABS Group. Antreprenorii trebuie să fie atenţi, mai ales că nedepunerea poate duce la inactivare, întârzierile atrag sancţiuni, iar situaţia activului net contabil poate afecta distribuirea dividendelor, subliniază sursa citată.

Obligaţia depunerii situaţiilor financiare revine tuturor societăţilor comerciale care au ales exerciţiul financiar clasic (1 ianuarie – 31 decembrie), aici încadrându-se SRL, SA, SNC, SCS – fără a se ţine cont de mărime sau domeniul de activitate, evidenţiază aceeaşi sursă.

„Atenţie foarte mare la corelarea impozitului pe veniturile microîntreprinderilor sau a impozitului pe profit cu datele din situaţiile financiare. Chiar dacă termenul pentru situaţiile financiare este 2 iunie 2026, pentru declaraţia de impozit pe microîntreprindere aferentă T4, respectiv anuală a impozitului pe profit (D101) declararea şi plata este la 25 iunie 2026, iar sumele trebuie să coincidă cu ceea ce se declară în situaţiile financiare”, a declarat Cosmin Dumitraşcu, antreprenor, expert contabil, fondator ABS Group România, conform comunicatului.

IMPORTANT: Microîntreprinderile care nu depun situaţiile financiare până pe 2 iunie au obligaţia trecerii la impozitul pe profit, transmite ABS Group.

Pachetul complet de situaţii financiare include la nivel de formular ANAF: bilanţ contabil, cont de profit şi pierdere, date informative şi situaţia imobilizărilor, informează ABS Group.

Potrivit comunicatului sursă, pe lângă formular mai trebuie ataşate următoarele documente în funcţie de mărime:

– Pentru Microentităţi: anexe împreună cu raportul administratorului şi declaraţia pe propria răspundere.

– Pentru Entităţi Mici: note explicative împreună cu raportul administratorului şi declaraţia pe propria răspundere.

– Pentru Entităţi Mari: note explicative împreună cu raportul administorului şi declaraţia pe propria răspundere, dar şi situaţia fluxurilor de trezorerie (cash flow), situaţia modificărilor capitalurilor proprii.

„După data depunerii, cei care prezintă Activ Net Contabil sub 50% din capitalul social, vor avea restricţii în ideea de a nu mai putea restitui dividende ori împrumuturi din firmă”, explică Dumitraşcu, conform aceleiaşi surse.

ABS Group susţine că pe lângă sancţiuni de încadrare fiscală, există şi sancţiuni contravenţionale pentru întârzierea depunerii, respectiv:

– 1 – 15 zile lucrătoare: între 300 şi 1.000 lei;

– 16 – 30 zile lucrătoare: între 1.000 şi 3.000 lei;

– peste 30 de zile lucrătoare: între 1.500 şi 4.500 lei.

Pentru nedepunere, sancţiunea este între 30.000 şi 40.000 lei, similară cu nerespectarea obligaţiei de auditare (în cazul firmelor care se încadrează la a fi auditate), informează aceeaşi sursă.

Acestea trebuie întocmite şi semnate obligatoriu de un expert contabil care face parte din Corpul Experţilor Contabili şi Contabili Autorizaţi din România, precizează ABS Group. Se mai poate întocmi şi semna de către un contabil şef sau director economic, care au studii superioare în domeniul economic, arată comunicatul sursă.

Nimeni altcineva nu are voie să certifice o situaţie financiară, iar amenda pentru nerespectarea acestei reguli este între 2.000 – 3.000 lei, subliniază sursa citată.

Dacă în 5 luni de la data de 2 iunie nu au fost depuse situaţiile financiare, firma va fi declarată inactivă de către ANAF, atrage atenţia ABS Group.

„Situaţiile financiare nu sunt o simplă formalitate, ci reprezintă cartea de vizită a firmei, mai ales în faţa băncilor, companiilor de leasing, partenerilor, respectiv autorităţilor fiscale. Depunerea în termen, dar mai ales corect, reflectă credibilitate, seriozitate, precum şi predictibilitate. Lăsate pe ultimul moment, pot apărea erori în ceea ce priveşte întocmirea şi depunerea”, conchide Cosmin Dumitraşcu, potrivit comunicatului ABS Group.

