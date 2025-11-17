Pasta vegetală, deși vedeta postului, este bogată în E-uri

Postul Crăciunului a început, iar mulți credincioși sălăjeni aleg să postească și să consume produse specifice acestei perioade. Unul dintre acestea este pasta vegetală, iar pe rafurile magazinelor există o gamă variată de astfel de produse, alternative celor ce conțin carne.

Marile lanțuri de magazine, multe dintre acestea prezente și pe piața din Sălaj, comercializează paste vegetale tartinabile, iar un studiu realizat de InfoCons arată că în compoziția lor există până la 15 aditivi alimentari, dăunători sănătății consumatorilor, dar și o cantitate semnificativă de zaharuri.

Studiul include produse disponibile la raft din magazine cunoscute, precum Lidl, Carrefour, dar și branduri precum Scandia sau Dr. Oetker. Peste 83% dintre acestea conțin apă ca prim ingredient, aproape 7% conțin ulei de floarea-soarelui, iar altele ciuperci sau broccoli.

Mai mult, 28.3% dintre produsele tip pastă vegetală tartinabilă nu conțin ingrediente aromatizante, în vreme ce 71.66% conțin ingrediente aromatizante precum ardei, boabe de soia, bob, broccoli ori ceapă verde.

În ceea ce privește numărul de aditivi alimentari, acesta variază între 0 și 15. Astfel, 70% dintre produse conțin cel puțin un astfel de aditiv, iar 2.38% conțin chiar și 13. Cea mai mare pondere este de 9.52%, produsele având în compoziție aditivi alimentari.