Un tânăr violent din Nușfalău a pătruns în curtea unei locuințe și a amenințat mai multe persoane

Mai multe persoane au trăit scene violente, parcă desprinse din filme, la sfârșitul acestei săptămâni. Un tânăr de 30 de ani, din Nușfalău, a intrat sâmbătă seara în curtea unei locuințe din localitate, înarmat cu un obiect ascuțit, și a amenințat patru persoane. Polițiștii și jandarmii au intervenit, iar tânărul a fost reținut în următoarea zi pentru 24 de ore.

Pentru fapta sa, acesta va răspunde în fața legii și va fi prezentat unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Șimleu Silvaniei pentru dispunerea tuturor măsurilor legale în acest caz. Mai mult, tânărul este cercetat penal pentru comiterea infracțiunilor de tulburarea ordinii și liniștii publice, amenințare și violare de domiciliu.

„Facem precizarea că, pe întreg parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție”, au precizat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj.