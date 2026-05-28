După mulți ani, Zalăul are post de radio local: Power FM

Da, vești bune și interesante pentru peisajul media local, pentru iubitorii de radio în special. În data de 1 iunie, în Zalău va fi lansat oficial postul Power FM, post care va emite pe frecvența 90,8 MHz. Postul este lansat după mulți ani în care Zalău n-a mai avut niciun post local de radio, mă refer la un post care să emită în permanență despre Sălaj, cu emisiuni, rubrici, știri, reportaje, cu tot ceea ce ține de acest format media. Lansarea va avea loc la ora 15, în pasajul dintre piața agroalimentară și Mall și va cuprinde momente muzicale, karaoke și concerte care vor face orașul să vibreze, anunță organizatorii. La ora 15 va avea loc un Laborator de sunet cu Sergiu Corbu Boldor, la ora 17 se va desfășura o sesiune de Karaoke, în jurul orei 18 publicul este invitat la momentul muzical susținut de Corbu – Puls Jam cu Orchestra de Sunet, iar la ora 19 va începe concertul trupei Silvanica. Mult succes tuturor!

Share Whatsapp Email