Urs pe Meseș

Nu e o noutate că urșii sunt tot mai mulți și în pădurile Sălajului. Datele Direcției de Mediu Sălaj arată că numărul acestora a depășit 20 acum un an. Zilele trecute, în comuna Hida au fost filmate două exemplare. Recent au apărut informații neoficiale potrivi cărora un urs ar fi fost văzut pe Meseș, în apropierea drumurilor forestiere căutate de cicliști și alergători. Contactat telefonic, directorul Asociației Vânătorilor și Pescarilor Sportivi Sălaj, Cristian Crișan, ne-a declarat că este un urs văzut de mai multe ori în pădurile din zona comunei Mirșid, animalul ajungând și pe Meseș, aproape de Zalău.

