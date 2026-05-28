Liceenii din Zalău au descoperit oferta extensiei Universității „Vasile Goldiș” Zalău

Viitorii absolvenți de liceu se află într-o etapă importantă a vieții lor, prin alegerea drumului pe care intenționează să-l urmeze.

Cei mai mulți visează la studenție, iar întâlnirile cu diverse universități sunt un prilej de a descoperi oferte educaționale și de a-și contura idei asupra carierei mult dorite.

Extensia universitară din Zalău a Universității „Vasile Goldiș” din Arad și-a deschis porțile pentru liceenii zălăuani, în cadrul unui eveniment dedicat orientării academice și profesionale.

Cei care au trecut pragul extensiei au avut prilejul să descopere și să afle mai multe informații despre oferta educațională pentru viitorul an universitar. Totodată, elevii au primit detalii despre specializările disponibile pentru înscriere și au participat la discuții privind perspectivele profesionale pe care le pot avea după finalizarea studiilor.

Sfert de secol de activitate academică

Extensia din Zalău a luat naștere în anul 1999, iar anul acesta s-a ajuns la cea de-a 24-a promoție de absolvenți. Reprezentanții instituției au subliniat faptul că universitatea a fost permanent ancorată în mediul socio-economic și instituțional al județului. Mulți dintre absolvenții săi activează astăzi în instituțiile publice și private din județ, precum și în unitățile de învățământ din Sălaj. Aceste rezultate se datorează specializărilor și programelor de studiu adaptate cerințelor pieței muncii și domeniilor de activitate din județ.

În prezent, la extensia universitară din Zalău funcționează două programe de studii: „Pedagogia învățământului primar și preșcolar”, din cadrul Facultății de Științe Socio-Umane, Educație Fizică și Sport, precum și programul de studii „Marketing”, din cadrul Facultății de Științe Economice, Informatică și Inginerie.

Începând cu viitorul an universitar, un nou program de masterat, autorizat în cursul acestui an, va fi disponibil pentru viitorii masteranzi: „Marketingul și managementul firmei în spațiul european”.

Întâlnirea s-a desfășurat într-un cadru interactiv, iar elevii prezenți și-au arătat interesul față de oportunitățile oferite și de prezentările susținute de reprezentanții extensiei zălăuane a Universității „Vasile Goldiș” din Arad.