Conducere nouă la Sindicatul Europol – Sălaj

Sindicatul Filialei Sălaj – Europol a polițiștilor sălăjeni are o nouă conducere în urma alegerilor desfășurate zilele trecute. Noua conducere este alcătuită din președintele George Merce și vicepreședinții: Andrei Stejan, Gabriel Dîrjan, Alexandru Ciac, Cristian Chirilă și Cătălin Gal. Potrivit sindicaliștilor, platforma Sindicatului Europol este singura din Ministerul Afacerilor Interne care promovează autonomia organizatorică și independența financiară în rândul filialelor, la centru fiind colectate doar fondurile necesare funcționării biroului executiv.

