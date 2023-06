Dumitru Costălaș, profesorul sălăjean care a „trimis” specialiști la NASA

Este pasionat de pictură, a pregătit nenumărate generații de elevi talentați la pictură și grafică, iubește arta, o promovează și continuă să descopere tineri talentați. Dumitru Costălaș este profesorul pentru care pictura înseamnă viață, frumusețe, pace și bucurie. Dintre foștii săi elevi, unii s-au remarcat printr-o carieră de excepție. Dumitru Costălaș mi-a dezvăluit că are foști elevi care au ajuns să deseneze pentru instituții sau companii celebre. L-a amintit pe fostul său elev Adelin Torje, cel despre care mi-a povestit că ar fi ajuns să lucreze în grafică inclusiv pentru NASA. Administrația Națională Aeronautică și Spațială este cunoscută sub acronimul „NASA” (National Aeronautics and Space Administration), o agenție independentă a guvernului Statelor Unite ale Americii responsabilă cu programul spațial civil, precum și cu cercetarea aeronautică și aerospațială. „Adelin a fost un elev extraordinar de talentat. A avut rezultate deosebite nu doar la desen, ci și la învățătură. A urmat o facultate de profil în Anglia și a ajuns să lucreze pentru NASA”, mi-a mai spus profesorul, care pregătește în prezent elevi la Zalău și în orașul Șimleu Silvaniei. Astfel de rezultate, a mai spus profesorul, dovedesc că în Șimleu Silvaniei se face cu adevărat artă. Dascălul și-a înființat propria școală de pictură. „Vreau să împărtășesc bucuria mea pentru pictură, pentru desen. Arta trebuie trăită, promovată, iar Sălajul are tineri artiști deosebit de talentați”, a încheiat profesorul sălăjean.

Share Tweet Share