Duminică, restricții de circulație în centrul Zalăului

Pentru buna desfășurare a manifestărilor dedicate Zilei Maghiarilor de Pretutindeni, duminică, 15 martie, între orele 20-22, pe durata deplasării participanților la eveniment se vor impune restricții temporare de circulație.

Restricțiile vor fi aplicate pe sectorul de drum cuprins între zona Ceas și Instituția Prefectului Județului Sălaj, în momentul deplasării cu torțe a participanților.

Totodată, se vor institui restricții de circulație pentru traversarea în siguranță a participanților din fața Primăriei Municipiului Zalău către platoul din Piața Iuliu Maniu – Statuia Wesselényi, cu sprijinul Poliției Locale Zalău și al Poliției Municipiului Zalău – Biroul Rutier.

Itinerariul deplasării: str. 9 Mai – str. Unirii (pietonală) – piața Iuliu Maniu, cu staționare în fața Statuii Wesselényi. M. S.