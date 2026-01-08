Polițiștii sălăjeni recomandă prudență în trafic

Zăpada s-a așternut pe întreg teritoriul județului, iar autoritățile lansează un set de recomandări pentru această perioadă, destinate sălăjenilor. Având în vedere condițiile meteorologice din aceste zile, polițiștii rutieri le recomandă tuturor participanților la trafic să manifeste prudență sporită pe drumurile publice.

Înainte de a porni la drum, este indicată o informare prealabilă privind starea vremii și a carosabilului pe traseele ce urmează a fi parcurse, precum și asigurarea faptului că autovehiculele sunt echipate corespunzător sezonului rece.

„Reamintim că folosirea anvelopelor de iarnă este obligatorie atunci când carosabilul este acoperit cu zăpadă, gheață sau polei, iar autovehiculele cu masa totală maximă autorizată de peste 3,5 tone trebuie dotate cu dispozitive antiderapante”, potrivit polițiștilor sălăjeni.

De asemenea, șoferii sunt sfătuiți să adopte un stil de condus preventiv, să reducă viteza și să o adapteze permanent la condițiile de trafic și de drum.

Pe drumurile umede sau alunecoase, păstrarea unei distanțe de siguranță față de vehiculele din față este esențială, având în vedere creșterea semnificativă a distanței de frânare.

În condiții de vizibilitate redusă, este importantă utilizarea luminilor de întâlnire, pentru o mai bună observare a participanților la trafic.

„Nu uitați să mențineți curate farurile și sistemele de semnalizare și să folosiți corespunzător instalația de ventilație și climatizare a autovehiculului. Pietonilor le recomandăm să circule cu atenție sporită, să evite deplasarea pe partea carosabilă, în special după lăsarea întunericului, și să se asigure temeinic înainte de traversarea drumurilor”, mai precizează Inspectoratul de Poliție Județean Sălaj.

Polițiștii din județ sunt prezenți în teren și desfășoară activități pentru creșterea gradului de siguranță rutieră.