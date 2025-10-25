Din cauza creșterii incidenței infecțiilor respiratorii, program de vizite modificat la Spitalul Județean din Zalău

Pentru siguranța pacienților și a personalului medical, începând cu data de 25 octombrie 2025, programul de vizită în cadrul Spitalului Județean de Urgență Zalău se modifică. Noul program de vizită este de luni până vineri, între orele 16 și 18, iar în zilele de sâmbătă, duminică și în sărbătorile legale, între orele 13 și 15. Măsura a fost stabilită împreună cu Direcția de Sănătate Publică Sălaj, ca urmare a creșterii infecțiilor respiratorii în comunitate, pentru a proteja sănătatea tuturor celor internați și a echipelor medicale.