Digul de la Cuceu intră în reparații. Mii de oameni vor fi protejați împotriva inundațiilor

Administrația Bazinală de Apă Someș-Tisa anunță începerea lucrărilor privind îmbunătățirea condițiilor de funcționare în siguranță a acumulării nepermanente Cuceu. Valoarea investiției este de 17,7 milioane de lei, bani alocați din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, precum și din surse proprii ale Administrației Naționale „Apele Române”.

Investiția vizează:

lucrări care se realizează în cuveta lacului de acumulare: reabilitarea digului de pe malul drept, decolmatarea și igienizarea cuvetei lacului, decolmatarea și recalibrarea albiei râului Apa Sărată, precum și realizarea de praguri pentru reținerea plutitorilor amonte de golirile de fund, pentru debitele mici;

demolarea turnului de manevră și a golirii de fund;

reabilitarea deversorului de ape mari și a canalului de evacuare;

stabilizarea versantului malului stâng al acumulării și refacerea canalelor colectoare;

modernizarea și completarea sistemului;

amenajarea unei zone umede.

Scopul acumulării este apărarea împotriva inundațiilor a populației (beneficiari direcți: 1.165 de locuitori, iar beneficiari indirecți: 10.198 de locuitori) și a obiectivelor socio-economice, prin atenuarea undelor de viitură. Acumularea Cuceu a fost amenajată în perioada 1982–1984 și pusă în funcțiune în anul 1984. Este o acumulare nepermanentă, amplasată pe râul Apa Sărată, la aproximativ patru kilometri în amonte de orașul Jibou, județul Sălaj, având înălțimea maximă de 10 metri și un volum total de 700.000 de metri cubi.