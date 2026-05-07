Circulație oprită pe strada Dumbrava

Azi și mâine, în intervalul orar 8 – 17, circulația rutieră pe strada Dumbrava din Zalău este blocată. Echipele Citadin intervin cu lucrări de frezare a părții carosabile în vederea așternerii stratului de asfalt. Porțiunea vizată este primul tronson: de la Spitalul de Recuperare (zona DAM), pe strada Torentului, până la intersecția cu strada Tușer Teodor, precum și coborârea de pe strada Dumbrava până la Școala Postliceală Sanitară Christiana. Săptămâna viitoare se va interveni cu așternerea stratului de asfalt pe suprafața frezată. Prin aceste lucrări, va fi reabilitată infrastructura stradală, vor fi configurate trotuarele, amenajate accese la blocuri și rampe pentru persoanele cu dizabilități și va fi realizată o nouă rețea de canalizare pluvială și de date.

