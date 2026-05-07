Centru pentru tineret la Horoatu Crasnei

Sâmbătă va avea loc ceremonia de punere a pietrei de temelie pentru Centrul misionar de tineret „Sfântul Nicolae” din Horoatu Crasnei. Evenimentul va avea loc la ora 15. Slujba va fi săvârșită de Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, care vor așeza prima piatră a acestui loc mult așteptat. Este primul centru de tineret din eparhie, un spațiu gândit de la zero pentru tineri. Aici ei se vor întâlni, vor învăța și vor crește împreună în credință și prietenie. Centrul va cuprinde spații de cazare, săli pentru activități, ateliere și întâlniri, spațiu de rugăciune, bucătărie și sală de mese pentru că prieteniile cele mai frumoase se leagă și la masă, anunță Episcopia Sălajului.

Share Whatsapp Email