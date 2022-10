Diagnosticată cu cancer, Corina Crețu spune că România este pe ultimul loc la screening pentru cancerul la sân

Corina Crețu, europarlamentar cu origini în Sălaj, a fost depistată cu cancer la sân. Anunțul a fost făcut chiar de către demnitar pe pagina sa de Facebook. „Am decis în final să vorbesc. Nu vreau să dramatizez pentru că nu e cazul. Am ales să scriu această postare pentru a putea să ajut, să îmi folosesc experiențele de viață pentru a atrage atenția asupra necesității de a pune sănătatea pe primul loc și de a avertiza asupra importanței controalelor de rutină”, așa își începe Corina Crețu mesajul. Din fericire, europarlamentarul s-a însănătoșit.

Corina Crețu a povestit că era la final de iulie și aștepta cu nerăbdare vacanța. „Între timp, câteva analize, mai ales că trecuse mult prea mult timp de la ultimele analize făcute. <>. Un cuvânt ca oricare altul, care nu însemna nimic pentru mine până atunci. Am început o nouă călătorie. Diagnosticul de la București s-a adeverit, dar biopsia a relevat faptul că Dumnezeu m-a trimis la medic în timp. Deja, după operație, chirurgul mi-a spus că sunt perfect sănătoasă, dar pentru siguranță și pentru a evita reapariția, va trebui să fac și radioterapie. Ca toate accidentele din viața mea, le-am luat așa cum erau, probleme pe care trebuie să le rezolv pentru a putea merge mai departe. Am continuat toate planurile mele, cu excepția concediului. Mai am cinci ședințe de radioterapie”, a mai scris Corina Crețu. Europarlamentarul a mai scris că această afecțiune, cancerul la sân, este cel mai răspândit tip de cancer în rândul femeilor, reprezentând principala cauză de deces prin cancer, fiind responsabil pentru 15 la sută din totalul deceselor cauzate de această boală în rândul populației feminine, la nivel global.Lipsa screening-ului pentru cancerul de sân în rândul populației feminine a generat o situație mai mult decât îngrijorătoare în România. Procentul redus al persoanelor care au efectuat examenul mamar (6 la sută) ne situează pe ultimul loc în Uniunea Europeană. Din păcate, în România, cele mai multe femei depistate cu cancer mamar ajung la doctor de abia în stadiul doi sau trei al bolii. Screening-ul înseamnă, de fapt, diagnosticarea bolii în stadii în care aceasta poate fi curabilă, a mai punctat Corina Crețu.

Sursa foto: Facebook Corina Crețu