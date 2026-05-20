Delegație educațională a Muzeului Auschwitz-Birkenau, în vizită la Muzeul Memorial al Holocaustului din Transilvania de Nord din Șimleu Silvaniei

Muzeul Memorial al Holocaustului din Transilvania de Nord a primit zilele trecute o delegație formată din 27 de educatori ai Auschwitz-Birkenau State Museum, în cadrul unui schimb internațional de experiență și al unei vizite de studiu dedicate educației despre Holocaust, păstrării memoriei și dialogului intercultural. Vizita a reprezentat un moment important de cooperare între două instituții dedicate păstrării adevărului istoric și promovării educației despre Holocaust prin metode educaționale contemporane, mărturii personale și experiențe de învățare desfășurate în locuri autentice ale memoriei.

Delegația a fost primită la Muzeul Memorial al Holocaustului din Transilvania de Nord din Șimleu Silvaniei, amenajat în fosta sinagogă a orașului — astăzi unul dintre cele mai importante spații de memorie și educație despre Holocaust din regiune. Programul a debutat cu o prezentare introductivă privind istoria sinagogii, înființarea muzeului și activitățile educaționale și memoriale dezvoltate în ultimele două decenii. Participanții au luat parte la un tur ghidat al expoziției permanente, care prezintă istoria comunităților evreiești din nordul Transilvaniei și județul Sălaj, tragedia Holocaustului, deportările din anul 1944 și istoria Ghetoului Cehei. Un accent deosebit a fost pus pe poveștile umane și destinele individuale – familii, supraviețuitori și mărturii legate de comunitățile locale ale căror vieți au fost profund afectate de persecuție și deportare. Pe parcursul vizitei, reprezentanții muzeului au subliniat importanța păstrării memoriei prin educație și dialog, mai ales într-o perioadă în care valorile democratice, toleranța și adevărul istoric continuă să fie provocate în multe părți ale lumii. Schimbul educațional a inclus și discuții cu echipa educațională a muzeului privind metodologiile de predare, proiectele internaționale de cooperare, implicarea tinerilor, inițiativele digitale și strategiile de combatere a antisemitismului, rasismului și xenofobiei prin educație și cultură. Participanții au fost introduși în premieră și în programul digital Audio Guide al muzeului, un instrument educațional inovator destinat să facă istoria locală și memoria Holocaustului mai accesibile vizitatorilor internaționali, elevilor și educatorilor, program dezvoltat de Balint Tibor. Vizita a continuat cu o experiență culturală și de patrimoniu local, incluzând un program organizat la Podgoria Silvania.

Oaspeții au vizitat, de asemenea, importante obiective din centrul istoric al orașului Șimleu Silvaniei, inclusiv Cetatea Báthory și Biserica Romano-Catolică, monumente care reflectă complexitatea patrimoniului cultural și istoric al acestei părți a Transilvaniei. „Primirea educatorilor de la Muzeul de Stat Auschwitz-Birkenau la Șimleu reprezintă atât o onoare, cât și o responsabilitate profundă. Dincolo de colaborarea instituțională, această întâlnire reflectă un angajament comun pentru păstrarea memoriei, combaterea intoleranței și educarea generațiilor viitoare prin povești umane, adevăr istoric și locuri autentice ale memoriei”, a declarat directorul instituției muzeale, Daniel Stejeran.

Vizita s-a încheiat prin discuții privind oportunități viitoare de colaborare, parteneriate educaționale și proiecte internaționale dedicate memoriei Holocaustului și educației pentru drepturile omului.