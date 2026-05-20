Ritmurile latino și dansul cuceresc centrul Zalăului la Noaptea Muzeelor

Noptea Europeană a Muzeelor se apropie cu pași repezi și la Zalău, iar activitățile pregătite sunt diverse și pe gustul tuturor. În acest an, Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău anunță o serie de evenimente cu titlu gratuit, dedicate zălăuanilor și sălăjenilor de pretutindeni care vor să experimenteze atmosfera acestui moment cultural desfășurat anual atât în țară, cât și peste granițe.

Străzile orașului vor vibra sâmbătă în ritmuri aparte, iar la Noaptea Muzeelor dansul iese din sală și cucerește orașul de la poalele Meseșului. De la ritmuri latino, energie și pasiune, publicul se va putea bucura alături de BAILArte și Andrada, începând cu ora 16, iar o oră mai târziu, cei prezenți vor experimenta breakdance și dans urban împreună cu Octavian, de la ora 17, toate acestea pe pietonala din centrul Zalăului.

Aici, strada pietonală din centrul orașului va deveni un spațiu viu al artei, creativității și întâlnirii dintre muzeu și comunitate.

Sub tema „Muze(e)le în stradă”, sălăjenii de toate vârstele sunt așteptați să descopere o serie de ateliere și activități inspirate din lumea artelor, precum pictură, teatru, modelaj, instalații participative și experiențe interactive.

Evenimentul reprezintă un omagiu adus artei, dar marchează și momente importante din istoria instituției zălăuane, respectiv 45 de ani de la deschiderea Galeriei de Artă „Ioan Sima” și șapte decenii și jumătate de la înființarea Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău.

Activitățile pregătite pentru seara de 23 mai reprezintă un mix de ateliere, teatru, muzică și dans, menit să transforme centrul orașului într-un adevărat spectacol cultural.

Noaptea Europeană a Muzeelor este un eveniment cultural de amploare, care a debutat în 1997, la Berlin, sub numele de „Noaptea Lungă a Muzeelor”. Din 2005, inițiativa a devenit un brand european, susținut de Ministerul Culturii din Franța, cu sprijinul UNESCO și al Consiliului Europei, an în care și România s-a alăturat oficial mișcării.

În România, evenimentul este coordonat de Rețeaua Națională a Muzeelor și a continuat să existe chiar și în perioada pandemiei, adaptându-se contextului. Un an de referință a fost 2022, când s-a înregistrat un număr record de 295 de obiective participante din țară și 14 din Republica Moldova.