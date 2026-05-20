A fost finalizat Centrul de colectare a deșeurilor cu aport voluntar din Zalău

A fost începută procedura de recepție la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții „Centru de colectare deșeuri cu aport voluntar în Municipiul Zalău”, proiect finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C3 – Managementul deșeurilor. Investiția a fost realizată în baza Contractului de încheiat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, valoarea finanțării nerambursabile fiind de 3,8 milioane de lei. Noul centru de colectare cu aport voluntar a fost amenajat pentru a asigura colectarea separată a deșeurilor care nu pot fi preluate prin sistemul clasic „door-to-door” sau în punctele de colectare individuale. Cetățenii vor putea preda gratuit diferite tipuri de deșeuri, inclusiv deșeuri voluminoase, echipamente electrice și electronice, baterii uzate, deșeuri periculoase, deșeuri din construcții și demolări, precum și deșeuri reciclabile. Centrul se află în apropierea sediului Registrului Auto Român.

