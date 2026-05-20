Competiție de eseuri dedicate dreptului la educație, organizată la Colegiul Național „Simion Bărnuțiu”

Un amplu proiect, desfășurat în cadrul proiectului „Express Your Rights! Exprime tes droits” și dedicat elevilor din Șimleu Silvaniei și nu numai, a ajuns la final la Colegiul Național „Simion Bărnuțiu”. Cu scopul încurajării formării abilităților de comunicare în scris într-o limbă de circulație internațională, în acest an, elevii colegiului șimleuan l-au avut în fața lor pe avocatul Cristi Danileț.

Concursul a avut loc în perioada 24 aprilie – 10 mai, pentru valorificarea acestei abilități, necesară în vederea integrării cu succes în societatea europeană de astăzi. La ediția din acest an, cea de-a III-a a concursului, elevii au avut ocazia să participe la o întâlnire cu domnul avocat Cristi Danileț, iar informațiile de educație juridică pe care le-au primit le-au utilizat pentru a concepe referate pe tema drepturilor omului, tema aleasă de ei fiind dreptul la educație.

Concursul a fost organizat pe două secțiuni, liceu și gimnaziu, cu câte două categorii de vârstă fiecare.

La ediția din acest an au participat 163 de lucrări ale unor elevi din 12 instituții de învățământ din cinci județe, lucrările fiind evaluate de o echipă formată din 27 de profesori din județul Sălaj. Au fost acordate premii, mențiuni, premii speciale și mențiuni speciale pentru cele mai bune lucrări în limba engleză și franceză. Dintre elevii colegiului de la poalele Măgurii, cu cele mai frumoase rezultate, se regăsesc:

La limba franceză: Popoviciu Alexandra-Diana (XC) – locul II, Crișan Medeea-Gabriela (XA) – locul III, Sârca Roberta-Ioana (XI A), Ciatarîș Diana (XA), Ardelean Giulia (IXC) – mențiune, Zah Alexandra-Anamaria (XIC) – mențiune, eleve pregătite de doamnele profesoare Sârbe Camelia și Triteanu Daniela.

La limba engleză: Vig Alexandra Beatrix (IXB) – locul I, Mocan Natalia-Maria (XIC) – locul I, Bereczki Patrik (XIC) – locul II, Sabou Sophia (IXC) – locul III, Varga Gesica (XA) – locul III, Pintilie Teodora (XIF) – locul III, Oros Raul-George (IXC) – mențiune, Papp Cristina (XA) – mențiune, Chioran Andra/Biriș Lorena (IXC) – mențiune, Scridon Natalia Sofia (XA) – mențiune, elevi pregătiți de inspector prof. Domuța Gabriela și de doamnele profesoare: Lăpădat Carmen, Crâșmar Nora-Alina, Jurcău Silvana, Katona Kleopatra și Vig Iudit.

În afară de aceștia, alți 20 de elevi au obținut premii și mențiuni speciale, acordate cu sprijinul C.N.I.P.T. Șimleu Silvaniei și Biblioteca Orășenească „Al. Șterca Șuluțiu” din Șimleu Silvaniei, cărora le suntem recunoscători.

„Mulțumim tuturor participanților și felicitări câștigătorilor! Mulțumim tuturor profesorilor din școlile partenere, implicați în organizarea activităților proiectului și profesorilor evaluatori din județ pentru munca depusă!”, transmit reprezentanții Colegiului Național “Simion Bărnuțiu” din Șimleu Silvaniei.