Jandarmii sălăjeni, perfecționați să intervină și în misiuni care implică animale periculoase

La sediul Inspectoratului de Jandarmi Județean Sălaj s-a desfășurat zilele trecute o sesiune de informare și dezbatere susținută de un reprezentant al Organizației pentru Protecția Mediului și Combaterea Braconajului Cluj. Scopul întâlnirii a fost îmbunătățirea modului în care jandarmii intervin în situațiile ce implică animale sălbatice – fie rănite, fie aflate în apropierea zonelor locuite, pentru intervenții rapide, eficiente și sigure, atât pentru oameni, cât și pentru animale. În cadrul sesiunii a fost prezentată activitatea ONG-ului și cazurile neobișnuite cu care se confruntă (de la câini agresivi, reptile și mistreți, până la vulpi rănite, păsări și lilieci); misiunile comune derulate pentru salvarea, tratarea și reabilitarea animalelor sălbatice; procedurile speciale aplicate în cazurile în care apar urși în zone locuite și tehnicile și echipamentele folosite pentru capturarea în siguranță a animalelor.

