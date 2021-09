De ce să încălzeşti camera copilului cu radiatoare electrice

Fiecare parinte isi doreste pentru copilul sau nu numai de lucruri de inalta calitate, ci si sigure. Si in primul rand, acest lucru se aplica unor astfel de aparate electrice precum incalzitoarele, reprezentate de radiatoare electrice si radiatoare cu ulei.

Incalzitoarele pentru o camera de copii ar trebui alese nu prin design, cost sau functionalitate larga, ci in primul rand prin gradul de siguranta.

Camera copilului nu poate fi comparata cu oficiul in care lucrezi, in care poti folosi si alte tipuri de aeroterme de birou. Totusi, vorbim despre camera copilului care trebuie incalzita in siguranta.

Convector electric

Putem spune imediat ca convectorul este de departe cea mai optima solutie. In primul rand, pentru ca este silentios. Copiii mici sunt mult mai sensibili la auz decat adultii.

Cu un convector, poti fi sigur ca nici un sunet strain al ventilatorului nu va trezi copilul in mijlocul noptii. In acest caz, ar trebui sa alegi modele in care elementul de incalzire nu este o spirala fierbinte in interiorul corpului, ci tuburi cu lama larga.

Avantajele optime ale unui convector electric este ca are:

Protectie pentru copii/functie de blocare

Convectie optima – incalzirea camerei cu pana la 25% mai rapida

Protectie impotriva supraincalzirii, etc.

Datorita absentei elementelor suplimentare pentru suflare, designul convectorului este mult mai simplu si, prin urmare, sansele sa se sparga sunt minime.

Radiator/calorifer electric cu ulei

Acesta reprezinta o alternativa la indemana a convectorului, mai ales cand incalzirea centralizata nu functioneaza la parametri optimi sau in zone unde nu exista alta modalitate de incalzire – cabane la munte, locuinte rurale etc. Totodata, caloriferul electric este util intr-o locuinta ca solutie de rezerva, pentru cazurile in care centrala termica individuala sau colectiva sufera o defectiune.

Acest incalzitor distribuie caldura uniform si eficient, permitandu-ti sa incalzesti camera copilului sau dormitorul. Este un dispozitiv portabil, usor de transportat si este ideal pentru spatii mici si medii.

Avantajele caloriferelor electrice sunt:

Usurinta in utilizare

Acestea sunt usoare de a fi utilizate, in moment ce l-ai bagat in priza, apesi butonul si el se incalzeste rapid;

Usurinta in transportare

Pot fi transportate cu usurinta oriunde si puse in functiune cu usurinta in orice conditii;

Rapiditate

Ajung in scurt timp la o temperatura ridicata si incalzesc repede incaperea.

Atat convectoarele electice cat si radiatoarele electrice sunt sisteme de incalzire sigure, care nu prezinta riscuri de incendiu, fiind cu usurinta amplasate in camera copiilor pentru un plus de caldura si confort.