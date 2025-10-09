Curs inedit destinat viitorilor părinți, la Spitalul Județean din Zalău

Secțiile Obstetrică-Ginecologie și Neonatologie din cadrul Spitalului Județean de Urgență Zalău organizează un curs inedit de puericultură, destinat viitorilor părinți sălăjeni.

Structurat pentru o perioadă de cinci săptămâni, cursul va cuprinde întâlniri săptămânale de câte două ore, începând cu ora 18. Activitatea se va desfășura în sala de ședințe a spitalului, cu respectarea măsurilor de protecție sanitară, iar participarea este gratuită.

În cadrul acestuia sunt invitați să ia parte și viitorii tătici, care vor obține, la final, un atestat de puericultură. Documentul le va permite prelungirea concediului paternal cu încă zece zile lucrătoare, după cum transmit reprezentanții unității spitalicești. Înscrierile se fac la numărul de telefon 0745.027.525 – persoană de contact Claudia Indrecan.

Acțiunea ia start începând cu data de 22 octombrie și va cuprinde informații utile despre naștere, despre momentul oportun de prezentare la spital, despre problemele ce pot apărea în timpul sarcinii, despre alimentația mamei în timpul sarcinii, sfaturi despre alăptare și despre adaptarea nou născutului la viața extrauterină, dar și informații utile despre igiena nou născutului.