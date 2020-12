„Curierul” țepar: cum ești tras pe sfoară de infractori

Deși au intrat cu succes pe piaţa infracţională în urmă cu mai mult timp, metodele „Curierul” și „Pachetul de la rude” au revenit, după o pauză care să le mai șteargă din memoria celor păcăliți. Câteva cazuri noi s-au înregistrat, recent, în județele învecinate cu Sălajul, infractorii având drum deschis și către localitățile județului nostru, mai ales cele din mediul rural. După ce metodele “accidentul” şi „pana de cauciuc” au mai pierdut din faimă, oamenii trezindu-se între timp, hoţii nu au stat pe gânduri şi au implementat alte modele de ţepe. Pe lângă metoda „sms”, prin care eşti felicitat insistent şi îndrumat să depui la poştă o sumă pentru a intra în posesia “Marelui Premiu” de zece mii de euro pe care tocmai l-ai câştigat, o metodă inedită de a vă goli buzunarele şi a vă lăsa cu buza umflată este metoda “Curierul”. Pe scurt, dacă vinzi ceva şi pui un anunţ la mica publicitate, online sau în ziarul tipărit, poţi fi un potenţial client al tâlharilor. Cine a spus că hoţilor nu le place munca şi că sunt leneși? Nici vorbă. Iată ce scria cu timp în urmă pe o reţea de socializare unul dintre zecile de păcăliţi: „Printr-o metodă foarte ingenioasă, mi-am luat țeapă. Am fost sunat de pe numărul 0724.005.910 cu privire la un laptop fabricat de o firmă de top (laptop având un preţ aproximativ de 1.300 -1.500 euro) ce îl aveam de vânzare, cumpărătorul dorind să facă şi asigurare coletului astfel încât am stabilit să facă el comanda la curier, respectiv să plătească asigurarea acestuia. După câteva ore am fost sunat de către un “curier” de la un numar de telefon mobil, acesta ulterior a sosit la mine echipat cu o vestă ce avea logo-ul unei cunoscute firme de curierat, a ridicat coletul si mi-a lăsat o copie de pe comandă. Azi am sunat la firma de curierat, în sistem nu le apare comanda, nr. curierului nu le este cunoscut, iar atât „curierul” cât si „cumpărătorul” au telefoanele închise. În concluzie mi-am luat teapa, rog pe oricine poate sa ma ajute cu găsirea indivizilor si a laptopului sa ma contacteze, ofer 500 euro. Nu îmi pasă dacă mai găsesc sau nu laptopul, pe ei îi vreau! Bunul în cauză este un MacBook 12 inci”, s-a plâns tânărul pe Facebook.

“Ați primit un pachet – surpriză!”

Aşadar, cumpărătorul se arată foarte interesat de ceea ce vinzi, solicită amănunte, te amețește, iar în final îţi aruncă, ca şi când şi-ar fi adus aminte, că e necesară şi o asigurare a coletului. Fireşte că asta nu intră în obligaţia ta ca vânzător, astfel încât cumpărătorul va “prelua” el sarcina şi costurile aferente şi va suna la un serviciu de curierat pentru a achita asigurarea coletului. De aici, ţeapa are drum drept şi scurt. Te sună “curierul”, tu îi pui pachetul în braţe, iar escrocul puturos îşi freacă palmele, fericit că ţi-a golit buzunarele. Odată cu pierderea materială pe care o suferă un păgubit în astfel de cazuri, vin la pachet şi frustrarea uriaşă, dezamăgirea şi sentimentul că nu ai fost doar furat ci şi luat de prost de către un hoţ care se distrează acum pe banii tăi. O altă metodă, ceva mai nouă, este metoda pachetul de la rude. Vi se aduce un pachet-surpriză, frumos ambalat, pentru care trebuie să plătiți o sumă modică, de obicei 30-50 de lei. Multe persoane au fost păcălite, mai ales vârstnicii cărora li se spunea ca au primit un pachet de la o rudă apropiată sau chiar de la copii. Evident, pachetele erau umplute cu ziare, cartoane și sticle din plastic umplute cu apă. „Curierii” sunt amabili, zâmbitori, se prefac preocupați, ba chiar inițiază și convorbiri telefonice cu alți clienți în fața dumneavoastră, pentru a vă asigura indirect că se grăbesc, având și alte pachete de livrat. Plata se face pe loc, cutia e frumos ambalată, curierul zâmbește și totul este în regulă. Pachetele sunt foarte bine ambalate, în mai multe straturi de hârtie, pungi din plastic luate de la curierii autentici și înfășurate în bandă adezivă dispusă în straturi, pentru ca deschiderea pachetului să fie cât mai anevoioasă și să necesite un timp mai mare.

Câteva reguli de bază care ne feresc de „țepe”

Trebuie să ştiţi câteva lucruri importante înainte de a da curs sau de a intra în discuţie cu astfel de escroci: nu există premii anunţate prin telefon, iar dacă există, prin absurd, nimeni de bună-credinţă nu va solicita o extra-sumă pentru ca tu să intri în posesia premiului – gen cheltuieli de expediţie etc. Nu există şoferi care rămân în pană de benzină (ori şi de combustibil, şi de bani) şi vă cer „50 de lei” sau bijuterii, ori vă oferă ei bijuterii din “aur” în schimbul unor sume de bani. Nu verificaţi o pană de cauciuc semnalată de un alt şofer până nu vă asiguraţi că în jurul autoturismului nu există persoane suspecte care ar putea să vă sustragă din autoturism bunuri în timp ce voi verificaţi „pana de cauciuc”. Nu încuiaţi autoturismul folosind telecomanda după ce vă îndepărtaţi de autoturism sau, mai rău, pierdeţi maşina din câmpul vizual, mai ales în parcările de la Mall-uri sau supermarket. Până acţionaţi telecomanda, hoţul a deschis deja portiera şi aşteaptă, ghemuit, să vă îndepărtaţi. Nu există avocaţi, poliţişti, procurori, ambulanţe, SMURD, voluntari sau spitale care să te sune şi să îţi solicite sume de bani în urma unor “accidente” suferite de persoane apropiate, indiferent de scopul invocat. Chiar dacă pare greu de crezut, această hoţie a avut un succes uriaş printre infractori, mulţi sălăjeni donând sume considerabile tâlharilor – discutăm de mii sau zeci de mii de lei: până aici pot ajunge ignoranţa şi lipsa de informare, dar şi tupeul hoţilor. Paraziţi ai societății care au mereu mintea odihnită şi pun la cale noi metode prin care să reuşească să vă ia şi puţinii bani pe care îi mai aveţi, lucrurile de valoare dar şi liniştea, pentru o lungă perioadă de timp.