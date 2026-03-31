Cum te ajută automatizarea să crești randamentul pe șantier?

Termenele scurte, costurile în creștere și lipsa personalului calificat îți pun presiune direct pe marja de profit. Fiecare oră pierdută pe șantier înseamnă bani blocați și risc de penalități. Automatizarea te ajută să controlezi mai bine procesele, să reduci erorile și să folosești resursele la capacitate maximă.

Nu vorbim despre înlocuirea echipei, ci despre susținerea ei cu tehnologii care elimină activitățile repetitive, reduc timpii morți și îți oferă date clare pentru decizii rapide. Dacă vrei să crești randamentul pe șantier, începe cu o abordare structurată. Mai jos ai 7 pași pe care îi poți aplica gradual, cu indicatori de performanță clari.

1. Analizează procesele care îți consumă timp și bani

Înainte să investești în tehnologie, identifică exact unde pierzi randament. Fă un audit intern al activităților zilnice și urmărește:

timpii de staționare ai utilajelor; numărul de refaceri (rework); consumul de combustibil raportat la volumul de lucrări executate; întârzierile cauzate de coordonare slabă între echipe.

De exemplu, dacă un excavator stă la ralanti 1–2 ore pe zi, iar flota ta include 10 utilaje, pierzi zeci de ore lunar fără producție reală. Monitorizează aceste date timp de 30 de zile și stabilește un punct de referință. Acesta va fi baza pentru evaluarea impactului automatizării.

Consultă managerul de proiect, șeful de șantier și responsabilul tehnic. Implică-i direct în analiză. Automatizarea funcționează bine doar dacă rezolvă probleme reale din teren.

2. Alege tehnologiile potrivite: utilaje automatizate, senzori IoT și integrare digitală

Selecția tehnologiei influențează direct rezultatele. Nu implementa soluții doar pentru că sunt noi. Alege echipamente și sisteme care se integrează cu infrastructura ta existentă și care oferă date măsurabile.

Pe șantierele moderne, unele dintre cele mai eficiente soluții includ:

utilaje cu sisteme de control al mașinii (machine control) bazate pe GPS de precizie;

senzori IoT pentru monitorizarea stării echipamentelor;

platforme telematice pentru analiza consumului și a productivității;

integrare BIM (Building Information Modeling) pentru coordonarea lucrărilor.

Utilajele Caterpillar (Cat®), distribuite exclusiv în România de Bergerat Monnoyeur, includ tehnologii integrate direct din fabrică. Sistemele de automatizare pentru excavatoare și buldozere controlează adâncimea și panta în timp real, reducând erorile de nivelare. În majoritatea cazurilor, scazi numărul de corecții și optimizezi cantitatea de material excavat.

Pentru manipularea materialelor grele, alege echipamente cu sisteme inteligente de management al sarcinii. De exemplu, încărcătoarele frontale de talie mare Caterpillar folosesc tehnologii care optimizează ciclurile de încărcare și reduc consumul prin funcții ECO. Motorul adaptează automat puterea în funcție de sarcină, iar tu obții un raport mai bun între combustibil consumat și volum manipulat.

Când alegi utilaje noi, verifică:

compatibilitatea cu platforme de monitorizare; prezența funcțiilor ECO pentru reducerea emisiilor de CO₂; posibilitatea actualizărilor software; disponibilitatea pieselor de schimb originale.

Bergerat Monnoyeur este furnizorul exclusiv de piese de schimb Cat® în România, ceea ce îți oferă continuitate operațională și mentenanță conform standardelor producătorului.

3. Monitorizează în timp real performanța flotei

Automatizarea fără monitorizare înseamnă date pierdute. Ai nevoie de o platformă care să centralizeze informațiile din teren și să le transforme în indicatori relevanți.

Aplicația Vision Link îți permite să urmărești:

consumul de combustibil per utilaj;

emisiile de CO₂;

timpul de funcționare la ralanti;

orele efective de lucru;

codurile de eroare și alertele tehnice.

Dacă observi că un utilaj funcționează la ralanti peste 30% din timp, stabilește un obiectiv de reducere la 15–20%. În majoritatea proiectelor de infrastructură, simpla reducere a ralantiului aduce economii vizibile în primele luni.

Prin mentenanță predictibilă, planifici intervențiile înainte de apariția unei avarii majore. Astfel reduci opririle neplanificate, care afectează direct graficul de execuție. Datele colectate te ajută să calculezi costul pe oră de operare și să ajustezi planificarea lucrărilor.

4. Integrează BIM pentru coordonare și reducerea refacerilor

BIM (Building Information Modeling) înseamnă model digital 3D care conține informații tehnice despre fiecare element al construcției. Prin integrarea BIM în fluxul de lucru:

detectezi conflictele între structuri și instalații înainte de execuție;

extragi automat cantități pentru devize;

corelezi graficul de execuție cu resursele disponibile.

Dacă proiectul include lucrări complexe de infrastructură, diferența devine evidentă. În loc să descoperi pe șantier că o conductă interferează cu o fundație, identifici problema în faza de proiectare. Reducerea refacerilor poate ajunge la 20–30%, în funcție de complexitate.

Leagă modelul BIM de datele din teren. Corelează progresul fizic cu cel planificat și verifică dacă utilajele operează în zonele stabilite. Astfel crești controlul și reduci deviațiile.

5. Automatizează sarcinile repetitive și procesele administrative

Pe lângă utilaje, automatizează procesele administrative care îți consumă timp: pontaje, rapoarte zilnice, gestionarea comenzilor de materiale.

Sistemele digitale pot genera automat rapoarte pe baza datelor colectate de la utilaje și senzori. Șeful de șantier nu mai completează manual tabele, iar tu primești informații actualizate zilnic.

În zona operațională, automatizarea poate include:

sisteme de ghidare pentru compactare; control automat al nivelării la buldozere; dozare controlată pentru stații de betoane.

Rezultatul: calitate constantă și variații reduse între schimburi.

6. Investește în training și onboarding pentru echipă

Tehnologia aduce rezultate doar dacă echipa știe să o folosească. Planifică sesiuni de instruire pentru operatori și pentru personalul tehnic. Explică-le concret ce beneficii obțin: mai puține corecții, mai puțin stres, mai mult control asupra lucrării.

Pentru implementare eficientă:

selectează un proiect pilot; stabilește KPI-uri clare (consum/oră, volum/zi, timp de execuție); compară rezultatele înainte și după implementare; ajustează procedurile.

Implică operatorii în proces. Cere feedback după primele săptămâni. De multe ori, ei identifică rapid optimizări practice.

Consultă ingineri de automatizări și specialiști în telematică pentru integrarea sistemelor. Verifică interoperabilitatea între platformele existente și noile echipamente. Lipsa compatibilității poate genera costuri suplimentare.

7. Măsoară rezultatele și optimizează continuu

Automatizarea nu se oprește la instalarea unui sistem. Monitorizează constant indicatorii:

cost pe tonă excavată;

consum mediu pe oră;

procent de timp productiv;

număr de incidente de siguranță;

respectarea termenelor.

Compară datele lunar și ajustează modul de utilizare a utilajelor. Folosește funcțiile ECO ale echipamentelor Cat® pentru a reduce consumul și a limita emisiile. Sustenabilitatea devine astfel parte din strategia ta operațională, iar reducerea costurilor de exploatare se reflectă direct în profitabilitate.

În proiectele unde s-au implementat sisteme complete de monitorizare și control al utilajelor, companiile au raportat frecvent:

scăderi ale consumului de combustibil între 10 și 20%;

reducerea timpilor morți cu peste 15%;

creșterea volumului zilnic executat per utilaj.

Rezultatele diferă în funcție de tipul lucrărilor și de disciplina operațională, dar tendința este clară: datele în timp real îți oferă control și predictibilitate.

Automatizarea pe șantier înseamnă să lucrezi pe bază de date, nu de estimări. Alegi utilaje premium cu tehnologii integrate, implementezi monitorizare prin Vision Link, formezi echipa și măsori constant performanța. Bergerat Monnoyeur, dealer autorizat Caterpillar în România, îți oferă acces la echipamente Cat® noi, tehnologii de ultimă generație, suport tehnic specializat și piese originale. Dacă urmărești randament mai bun, costuri controlate și conformitate cu normele de siguranță și mediu, începe cu un audit intern și stabilește următorul pas concret pentru șantierul tău.