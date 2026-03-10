Cu sau fără păcănele la Zalău

Primăria Municipiului Zalău organizează luni, 23 martie, de la ora 13, în sala de ședințe a instituției, dezbatere publică privind funcționarea operatorilor economici din domeniul jocurilor de noroc de pe raza municipiului Zalău. Sunt invitate acele persoane care doresc să-și exprime punctul de vedere cu privire la impactul acestei activități asupra ordinii publice, activității economice, sănătății populației și climatului social.