Primăria Municipiului Zalău organizează luni, 23 martie, de la ora 13, în sala de ședințe a instituției, dezbatere publică privind funcționarea operatorilor economici din domeniul jocurilor de noroc de pe raza municipiului Zalău. Sunt invitate acele persoane care doresc să-și exprime punctul de vedere cu privire la impactul acestei activități asupra ordinii publice, activității economice, sănătății populației și climatului social.
Această întâlnire are ca scop fundamentarea unor eventuale măsuri administrative privind reglementarea activităților de jocuri de noroc la nivelul municipiului.
M. S.
One Thought to “Cu sau fără păcănele la Zalău”
Propun mutarea lor în școli și licee! Astfel elevii nu vor fi tentați să fugă de la cursuri!!!