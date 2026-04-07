Cristi Bartha, campionul care i-a dedicat victoria fiicei sale

Zilele trecute, la Zalău a fost mare bucurie. SCM Zalău a cucerit Cupa României la volei masculin după o finală dramatică în fața celor de la Corona Brașov. A fost un meci electrizant, o luptă aprigă, un adevărat regal voleibalistic, iar jucătorii antrenați de Adrian Feher (antrenor principal) și Marius Lazăr (antrenor secund) au fost exemplari și le mulțumim. Vă reamintim că cei de la Corona Brașov au făcut o schimbare greșită în ultimul set, încălcând regula privind numărul minim de jucători români aflați pe teren, iar acest lucru a înclinat definitiv balanța în favoarea Zalăului. Cel care a observat și anunțat această greșeală a fost Tudor Lazăr, statisticianul echipei noastre. Bucuria a fost mare în echipa de la poalele Meseșului și a fost firesc să fie așa.

Toți sunt campionii noștri și le mulțumim, dar la unul ne gândim în mod special. Cristi Bartha este campionul care a jucat și i-a dedicat victoria fiicei sale, dar și soției sale, fetele lui având probleme de sănătate. Sănătate fetelor tale, campionule!

Explicație foto: Cristina Bartha – în partea stângă a fotografiei