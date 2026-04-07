Nouă elevi din Sălaj vor reprezenta județul la Olimpiada Națională de Tehnologia Informației și Comunicațiilor

Colegiul Tehnic „Alesandru Papiu Ilarian” Zalău a fost gazda etapei județene a Olimpiadei de Tehnologia Informației și Comunicațiilor pentru clasele IX-XII.

La competiție au participat 34 elevi sălăjeni, iar la etapa națională, ce va avea loc la finele lunii mai în Satu Mare.

La secțiunea C#, Sălajul va fi reprezentat de Borbély Zalán, clasa a XI-a, Colegiul Național „Simion Bărnuțiu” Șimleu Silvaniei, profesor îndrumător, Szilagyi Erzsebet și Crișan Daria, clasa a XI-a, Liceul Teoretic „Ion Agârbiceanu” Jibou, profesor îndrumător, Crișan Crina.

La Secțiunea TIC, vor reprezenta județul la faza națională următorii elevi: clasa a IX-a: Baidoc Samuel-Daniel, Colegiul Tehnic „Alesandru Papiu Ilarian” Zalău, profesor îndrumător, Mureșan Alexandru; clasa a X-a: Totolo David-Alexander, Colegiul Tehnic „Alesandru Papiu Ilarian” Zalău, profesor îndrumător, Mureșan Alexandru; Big Sophie-Valentina, Colegiul Național „Silvania” Zalău, profesor îndrumător, Vlaicu Cristina, Nicoară Călin-Florin, Colegiul Tehnic „Alesandru Papiu Ilarian” Zalău, profesor îndrumător, Mureșan Alexandru.

La clasa a XI-a s0au calificat Silaghi Maia-Paula, Colegiul Național „Silvania” Zalău, profesor îndrumător Deac Paula; Mesaroș Dragoș Ionuț, Colegiul Național „Silvania” Zalău, profesor îndrumător Deac Paula, clasa a XII-a: Ghiuruțan Andrei-Mihai, Colegiul Tehnic „Alesandru Papiu Ilarian” Zalău, profesori îndrumători, Ionescu Ioana-Elena și Mureșan Alexandru.