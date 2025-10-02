Conferință antidrog organizată la Zalău de Marea Lojă Națională a României și Ministerul Educației

Într-o mișcare revoluționară, Marea Lojă Națională din România (MLNR) și Ministerul Educației și-au unit forțele pentru a lansa o serie de conferințe antidrog, menite să inspire și să educe tinerii, consolidând astfel eforturile de prevenire a consumului de droguri. La Zalău, conferința este programată se desfășoare joi, 23 octombrie, începând cu ora 11, la Casa de Cultură a Sindicatelor din Zalău, cu sprijinul Asociației „Steaua Silvană”. Moderatorul evenimentului este profesorul universitar doctor Cătălin Țone. Conform organizatorului, conferințele antidrog sparg barierele în lupta împotriva drogurilor. Da, aceste inițiative locale sunt esențiale în lupta împotriva flagelului drogurilor. Conferințele sunt ocazii esențiale de a împărtăși cunoștințe, de a discuta strategii de prevenție și de a întări colaborările între autoritățile locale, educatorii și comunitatea largă. „Aceste evenimente reprezintă mai mult decât simple întâlniri – ele simbolizează angajamentul național de a crea un viitor mai sigur și mai sănătos pentru tinerii din România. Parteneriatul dintre Marea Lojă Națională din România și Ministerul Educației demonstrează că, prin educație și colaborare, putem combate eficient consumul de droguri și putem construi o comunitate mai puternică”, este o parte din mesajul MLNR.

