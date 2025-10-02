Mai mulți copii născuți în Sălaj, însă județul continuă să-și piardă locuitori

Sălajul, asemenea județelor din întreaga țară, se confruntă cu provocări semnificative în ceea ce privește scăderea populației și sporul natural negativ. Datele arată că natalitatea rămâne redusă, numărul sălăjenilor care își pierd viața îl depășește de la o lună la alta pe cel al nou-născuților, iar populația îmbătrânește semnificativ. Toate aceste discrepanțe scot în evidență fragilitatea tinerei generații care își duce traiul în orașele și satele sălăjene.

Mai mulți copii aduși pe lume

Cele mai recente date oficiale arată că numărul copiilor aduși pe lume în luna iulie a acestui an a avut parte de o creștere. În a doua lună de vară s-au născut 207 copii, în creștere cu 11,9% față de luna iunie și cu 13,1% în raport cu aceeași perioadă a anului trecut. Cu toate acestea, în primele șapte luni ale acestui an, situația rămâne mai fragilă decât în 2024. Până în vară, 1.164 de copii au fost aduși pe lume în Sălaj, în scădere cu 5% spre deosebire de intervalul 1 ianuarie – 31 iulie 2024.

Rata natalității înregistrată în luna iulie a fost de 10,5 născuți-vii la mia de locuitori, față de 9,4‰ în luna iunie și 9,3‰ în iulie 2024. În primele șapte luni ale anului curent, rata natalității a fost de 8,4‰, mai mică decât cea de 8,9‰ din aceeași perioadă a anului trecut.

Mai multe decese decât nașteri

În ceea ce privește numărul deceselor, în luna iulie și-au pierdut viața 213 sălăjeni. Numărul lor este în scădere cu 1,4% spre deosebire de luna iunie și cu 15,1% comparativ cu iulie 2024. Chiar și așa, diferența dintre numărul nou-născuților și cel al persoanelor care au decedat rămâne una semnificativă. În primele șapte luni ale acestui an s-au înregistrat 1.619 decese la nivelul județului, cu 6% mai puține decât în perioada similară a anului trecut.

Rata mortalității în iulie a fost de 10,8‰, comparativ cu 10,9‰ în iunie și 12,7‰ în iulie 2024. La nivelul perioadei ianuarie – iulie 2025, rata mortalității este de 11,7‰, mai redusă decât cea de 12,4‰ înregistrată în aceeași perioadă a anului 2024.

Sporul natural rămâne negativ

Sporul natural este în continuare unul negativ, ceea ce scoate în evidență declinul demografic al Sălajului. În luna iulie, numărul deceselor a fost cu 6 mai mare decât cel al nașterilor. Cu toate acestea, situația este una mai bună decât în luna iunie, când numărul deceselor era mai mare cu 31 de persoane și decât în iulie 2024, când raportul dintre decese și nașteri era de 68.

La nivelul primelor șapte luni ale acestui an, deficitul înregistrat este de 445 de persoane și are parte de o scădere față de cel din aceeași perioadă a anului trecut, când diferența dintre numărul nou-născuților și cel al sălăjenilor care și-au pierdut viața a fost de -497, potrivit Direcției Județene de Statistică.