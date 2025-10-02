Anual, zeci de sălăjence sunt diagnosticate cu cancer de sân

Din păcate, numărul sălăjencelor diagnosticate cu cancer de sân crește de la un an la altul. Anunțul vine în contextul în care, în luna octombrie este marcată Luna Internațională de Conștientizare a Cancerului de Sân. Cancerul de sân este cea mai frecventă cauză de cancer la femei, potrivit Ministerului Sănătății. O femeie din nouă primește de-a lungul vieții diagnosticul de cancer la sân. Aproximativ 11 la sută dintre cazurile de cancer de sân din Europa apar la femei cu vârsta sub 44 de ani, 54 la sută apar la vârsta de 45 – 69 de ani, iar restul cazurilor la femeile peste această vârstă. Un sfert din cancerele de sân pot fi prevenite prin evitarea fumatului și a expunerii pasive la fumul de țigară; menținerea unei greutăți corporale adecvate vârstei; limitarea consumului de alcool; alăptarea pentru o perioadă cât mai îndelungată și activitate fizică zilnică.

Incidența bolii crește

În anul 2023, peste 80 de sălăjence au fost diagnosticate cu cancer de sân. Explicația este că a crescut capacitatea sistemului medical sălăjean de a diagnostica afecțiuni oncologice.