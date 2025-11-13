Concurs la Sâg: Cel mai frumos dovleac!

Zilele trecute, Grupul Școlar din Sâg s-a umplut de parfumul toamnei, de bucurie și multă culoare. În centrul atenției au fost elevii de gimnaziu, cei care au dat frâu liber imaginației în cadrul proiectului educațional „Cel mai frumos dovleac”. Evenimentul a fost un adevărat festival al creativității. „Felicitări tuturor participanților pentru ideile minunate, munca în echipă și entuziasmul cu care au adus la viață dovlecei veseli, haioși și originali! Fiecare creație a fost unică și plină de farmec — dovadă că talentul nu are vârstă! Prin ochii copiilor chiar și un simplu dovleac devine o operă de artă”, este mesajul profesorilor care au inițiat și coordonat proiectul. Activitatea a fost una prin care elevii au muncit în echipă, s-au bucurat de darurile toamnei, și-au stimulat creativitatea și bunătatea. Felicitări tuturor!

