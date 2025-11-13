Tâlhari de mici, internați într-un centru educativ

Doi tineri, unul de 18 ani și un minor de 17 ani, din localitatea Căpâlna, au fost depistați miercuri de polițiștii din Ileanda, în urma unui mandat de executare a pedepsei privative de libertate, în regim de detenție.

Decizia a fost luată de Curtea de Apel Cluj, fiind condamnați la internarea într-un centru educativ. Unul dintre aceștia va fi internat pentru o perioadă de un an și trei luni, iar celălalt timp de un an. Cei doi sunt acuzați de săvârșirea infracțiunii de tâlhărie calificată, faptă comisă în județul Cluj.

„Cei doi tineri au fost predați polițiștilor din cadrul Centrului de Reținere și Arestare Preventivă Sălaj, în vederea transportării și introducerii acestora într-un centru educativ”, după cum au transmis reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj.