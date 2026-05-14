Coffee Cup aduce în Zalău un nou concept: cafenea de specialitate cu bakery artizanal

Brandul Coffee Cup anunță deschiderea unui nou spațiu în Zalău, un concept modern care îmbină cafeaua de specialitate cu bakery artizanal, inspirat din cultura nordică a cafenelelor.

Noua locație nu va fi doar o cafenea, ci un loc în care experiența este construită în jurul produselor făcute corect, de la zero. În centrul conceptului stă producția de pâine artizanală cu maia, realizată chiar în locație, zilnic, alături de o selecție atentă de cafea de specialitate prăjită in propria prajitorie din Cluj.

Investiția în acest proiect se ridică la aproximativ 200.000 de euro și reflectă dorința brandului de a aduce standarde mai ridicate în industria ospitalității din Zalău și din întreaga zonă. Prin acest demers, Coffee Cup își propune să contribuie activ la creșterea nivelului de trai și la dezvoltarea unei culturi a consumului bazate pe calitate, experiență și comunitate.

Conceptul este deja bine conturat în țările nordice, unde astfel de spații au devenit puncte de referință pentru comunități — locuri în care cafeaua de specialitate și pâinea artizanală nu sunt doar produse, ci parte dintr-un stil de viață.

În prezent, Coffee Cup operează 8 locații în Cluj-Napoca și este prezent și în orașele Turda, Gherla și Bistrița, continuând să își extindă prezența prin concepte relevante și bine ancorate în tendințele internaționale.

Noua deschidere din Zalău marchează un pas important în această direcție și promite să devină un reper local pentru iubitorii de cafea de specialitate și produse artizanale.

Deschiderea oficială va avea loc sâmbătă, 16 mai, iar publicul este invitat să descopere noul spațiu și experiența Coffee Cup chiar din prima zi.

