Bicicliști din Zalău, invitație la mișcare

Bicicliști din Zalău este o inițiativă, un grup, cine știe, poate ajunge chiar o comunitate a sălăjenilor pasionați de biciclete, de ciclism, de pedalat pe șosea, prin natură. Puteți găsi detalii pe pagina „Robert Iacob” și tot aici se regăsește o invitație la mișcare pe două roți pentru data de 16 mai.

Punctul de întâlnire este platoul central din Zalău, la ora 15,30. Se pleacă pe drumul forestier Meseș până aproape spre capăt. Traseul va continua pe creasta de la Moigrad și se va încheia cu un popas la Casa Romană. Doritorii pot afla mai multe informații pe pagina de Facebook „Robert Iacob”.