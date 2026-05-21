Circulație închisă pe bulevard

Pentru buna desfășurare a evenimentului Crosul Rotary Club, azi, în intervalul orar 16 – 20, circulația rutieră va fi închisă în zona centrală. Sectorul de drum public vizat este bulevardul Mihai Viteazul, de la intersecția cu strada Tudor Vladimirescu (zona Perla), până la intersecția bulevardului Mihai Viteazul cu strda Corneliu Coposu (zona Silvania). De asemenea, va fi blocată strada Unirii, până la intersecția cu strada 9 Mai (zona intersecției Prefectura Județului Sălaj cu Consiliul Județean Sălaj) și strada Gheorghe Lazăr, până la intersecția cu bulevardul Mihai Viteazul. Totodată, în intervalul orar amintit, traseul mijloacelor de transport în comun va fi deviat.

