Tinerii pot câștiga experiență prin voluntariat la Biblioteca Județeană Sălaj

„Împreună, dăm viață bibliotecii”, așa este denumită campania lansată de Biblioteca Județeană „I. S. Bădescu”, unde tinerii sălăjeni și nu numai sunt invitați să devină voluntari. Instituția de cultură anunță lansarea oficială a unei noi campanii de selecție și recrutare de voluntari. Sub sloganul „Dăruiește timp, câștigă experiență, schimbă comunitatea!”, instituția își deschide porțile pentru toți cei care doresc să se implice activ în promovarea lecturii și a culturii în comunitatea locală.

Campania invită tinerii, adulții și seniorii să descopere oportunitatea de a deveni parte dintr-o echipă prietenoasă, dinamică și orientată spre oameni. Voluntariatul în cadrul bibliotecii oferă un cadru ideal pentru dezvoltare personală, dobândirea de noi competențe și participarea la proiecte culturale cu impact real în comunitate.

„Biblioteca nu mai este doar un spațiu al cărților, ci un un loc viu și un hub vibrant al comunității. Prin această campanie ne dorim să aducem alături de noi oameni care iubesc cultura, cartea și interacțiunea umană, cu energie proaspătă și idei inovatoare. Așa că îi invităm pe toți cei care cred în puterea culturii să ni se alăture, mai ales că voluntariatul la Biblioteca Județeană Sălaj reprezintă și o oportunitate excelentă de dezvoltare personală și profesională”, a transmis Mariana Marian, managerul bibliotecii sălăjene.

Numeroase oportunități

Beneficiile voluntariatului la Biblioteca Județeană Sălaj includ oportunități de dezvoltare personală, atât prin dobândirea unor abilități practice, cât și prin acumularea de noi cunoștințe, șansa de a face parte dintr-o echipă prietenoasă, dinamică și deschisă, impact social prin satisfacția de a face o diferență reală în comunitatea din care fac parte, dar și recunoaștere oficială pentru implicare. La finalul activității, voluntarii vor primi un certificat de voluntariat și o scrisoare de recomandare, instrumente extrem de utile pentru CV sau pentru viitoarea carieră.

Procesul de înscriere este simplu și accesibil. Persoanele interesate au la dispoziție două modalități: fie online, prin completarea formularului de înscriere disponibil prin scanarea codului QR de pe afișul oficial al campaniei, fie fizic, prin vizitarea sediului central al bibliotecii.

Date de contact pentru înscrieri și informații suplimentare:

Locație: Biblioteca Județeană Sălaj, Piața Iuliu Maniu nr. 13, Zalău, Sălaj,

Telefon: +40-744-317.251,

E-mail: secretariat_bjs@yahoo.com,

Facebook: https://www.facebook.com/bibliosalaj/,

Instagram: https://www.instagram.com/biblioteca_judeteana_salaj/.

Biblioteca Județeană Sălaj este o instituție de cultură aflată sub autoritatea Consiliului Județean Sălaj, dedicată facilitării accesului la informație, cultură și educație permanentă.