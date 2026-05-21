Controale în trafic pentru depistarea consumului de alcool și droguri

Controalele polițiștilor și jandarmilor au continuat și săptămâna aceasta, iar Zalăul a fost vizat de acțiuni încă de la primele ore ale zilei de miercuri.

Scopul activităților desfășurate de către forțele de ordine sălăjene au vizat atât prevenirea faptelor antisociale, infracțiunilor stradale, depistarea cetățenilor care încalcă legea, combaterea absenteismului școlar, dar și reducerea riscurilor rutiere.

În cadrul activităților au fost legitimate 113 persoane și au fost oprite pentru control 72 de autovehicule, fiind testați cu aparatele alcooltest și drugtest 62 de șoferi. De asemenea, au fost efectuate verificări la 14 societăți comerciale, iar patru persoane au fost conduse la sediul poliției pentru clarificarea unor situații.

În urma abaterilor constatate, au fost aplicate 37 de sancțiuni contravenționale, 28 dintre acestea în rândul șoferilor care nu au respectat regulile de circulație, alte opt pentru nerespectarea normelor de conviețuire socială, iar o alta din cauza încălcării regulilor privind paza bunurilor/obiectivelor.

Totodată, în urma abaterilor constatate pe linie rutieră, polițiștii Biroului Rutier au reținut opt permise de conducere, unul pentru conducerea sub influența băuturilor alcoolice și șapte pentru nerespectarea culorii roșii a semaforului, fiind retrase și trei certificate de înmatriculare.

Pe de altă parte, în urma activităților desfășurate, au fost identificate trei persoane bănuite de comiterea unor infracțiuni.